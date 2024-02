Hải Phòng: Tàng trữ trái phép hơn 41 kg pháo, bị tuyên án 45 tháng tù

Ngày 5.2, TAND H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại trụ sở UBND xã Đại Thắng xét xử công khai vụ án tàng trữ trái phép pháo hoa, pháo nổ, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hoàng (33 tuổi, trú tại xã Đại Thắng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) 45 tháng tù.

Theo cáo trạng, ngày 23.12.2023, tại thôn Trâm Khê (xã Đại Thắng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), Công an H.Tiên Lãng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang bị cáo Hoàng có hành vi tàng trữ hàng cấm, cụ thể là pháo hoa nổ và pháo nổ do nước ngoài sản xuất, thu giữ 39,745 kg pháo hoa nổ và pháo nổ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1,815 kg pháo hoa nổ và pháo nổ.

Ngày 29.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng về hành vi tàng trữ hàng cấm, quy định tại khoản 2 điều 191 bộ luật Hình sự.