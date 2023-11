Hải Phòng: Triệt xóa tụ điểm ma túy đường tàu, bắt 5 nghi phạm

Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm điều hành tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đường tàu Bình Hải, P.Máy Chai.

5 nghi phạm (Đoàn Thị Hiền, Vũ Thị Thu Trang, Huỳnh Quang Hạnh, Lưu Thiếu Nghiệp và Trương Trị Sinh) bị bắt giữ cùng số ma túy là tang vật vụ án. CACC

Các nghi phạm bị bắt, gồm: Đoàn Thị Hiền (26 tuổi, ở Khu tập thể 5 tầng Lâm Tường, P.Hồ Nam, Q.Lê Chân); Vũ Thị Thu Trang (28 tuổi, ở P.Đằng Giang), Huỳnh Quang Hạnh (59 tuổi, ở 36 Máy Điện, P.Cầu Tre), Lưu Thiếu Nghiệp (57 tuổi, ở 63/111 Cụm 1, P.Đông Khê), Trương Trị Sinh (53 tuổi, ở P.Vạn Mỹ) cùng Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng).

Theo công an, khu vực đường tàu Bình Hải thuộc P.Máy Chai gần đây trở thành tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn Q.Ngô Quyền, gây nhức nhối trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 12.11, Công an Q.Ngô Quyền phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiến hành bắt giữ Hiền, Trang, Hạnh, Nghiệp và Sinh khi các đối tượng bán ma túy cho người nghiện.

Tang vật thu giữ gồm 417,79 g heroin và 1,19 g Methaphetamine, hơn 519 triệu đồng, 800 USD cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Công an Công an Q.Ngô Quyền tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh, mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.