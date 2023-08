Hải Phòng: Khởi tố bị can cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 4.8, thượng tá Trần Đình An, Trưởng công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng), cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận này đã khởi tố bị can Trần Quang Thắng (48 tuổi, trú ở đường Hai Bà Trưng, P.Cát Dài, Q.Lê Chân) về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị can Phạm Bảo Ngọc và Trần Quang Thắng cùng tang vật là hơn 556 gram ma túy các loại CACC

Trước đó, đầu tháng 6, Công an P.Cát Dài phát hiện, bắt quả tang Phạm Bảo Ngọc (57 tuổi, đăng ký thường trú ở đường Hai Bà Trưng, P.An Biên, hiện ở đường Phạm Hữu Điều, P.Niệm Nghĩa, cùng Q.Lê Chân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tại khu vực trước cửa Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Ngọc khai nhận mua ma túy của Trần Quang Thắng, ở đường Hai Bà Trưng, P.Cát Dài. Cơ quan điều tra xác định bị can Thắng có nhiều tiền án liên quan đến ma túy, cầm đầu ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy.

Để đối phó với công an, Thắng luôn cảnh giác cao độ với người lạ, chỉ giao dịch mua bán ma túy với người tin tưởng, quen biết. Ma túy sau khi mua về, Thắng mang sang nhà bố mẹ tại đường Hai Bà Trưng để cất giấu. Nhà riêng của Thắng chỉ là địa điểm giao dịch.

Ngày 27.7, cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét tại 2 địa chỉ trên; thu giữ tang vật gồm: 556,66 gram ma túy các loại, 1 cân điện tử, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng các vật chứng khác có liên quan. Trần Quang Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, lời khai của 2 bị can, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Trần Quang Thắng về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", khởi tố bị can Phạm Bảo Ngọc về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Vụ án đang được Công an Q.Lê Chân điều tra mở rộng.