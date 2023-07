Hải Phòng: Va chạm với 2 xe tải, người đàn ông đi xe máy tử vong

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ông Nguyễn Văn Đắc (47 tuổi, trú tại xã Thủy Đường, H.Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) điều khiển xe máy BS 15.G1 - 577.62 rẽ từ đường tỉnh 356 vào đường Bùi Viện đã va chạm với xe ô tô tải BS 15C - 143.60 do ông Nguyễn Quang Duy (47 tuổi, trú tại số 14/11 Hàng Kênh, P.Trại Cau, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã ba giao nhau giữa đường 356 và đường Bùi Viện, P.Đông Hải 2, Q.Hải An (TP.Hải Phòng) khiến ông Nguyễn Văn Đắc tử vong GIANG LINH

Sau cú va chạm, xe máy mất lái tiếp tục va chạm với xe đầu kéo BS 15C - 071.20 kéo rơ moóc BS 15R - 056.05 do anh Vũ Văn Thắng (39 tuổi, trú tại xã Trung Lập, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) điều khiển, chạy cùng chiều.

Hậu quả, ông Đắc ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, CSGT Công an TP.Hải Phòng và Công an Q.Hải An đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.