Hải Phòng: Vòi rồng cao hơn 100 m xuất hiện trên biển Cát Bà

Trưa 25.7, ông Hoàng Trung Cường, Phó chủ tịch UBND H.Cát Hải (TP.Hải Phòng), xác nhận hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Cát Bà trong sáng nay (25.7) nhưng không gây thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, vật nuôi cho người dân trên đảo.

Trước đó, một vòi rồng cao hơn 100 m xuất hiện vào lúc hơn 7 giờ cùng ngày trên vùng biển ngoài khơi thuộc xã Xuân Đám (H.Cát Hải). Thời tiết khi đó có gió nhẹ, nhiều mây đen. Sau khi di chuyển dọc theo bờ biển khoảng vài phút, vòi rồng giảm cường độ và tan biến.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện quét dọc bờ biển Cát Bà (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) sáng 25.7 CTV

Chứng kiến vòi rồng xuất hiện, nhiều người dân xã Xuân Đám đổ ra xem.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy/lốc xoáy rất mạnh, với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi, nhưng do "vòi" từ trên bầu trời "thả" xuống.

Cách đây hơn 10 năm, vào chiều 23.6.2011, một trận lốc xoáy (vòi rồng) xuất hiện kéo dài 10 phút, quét qua xã An Lư và Trung Hà của H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đã làm 2 người chết và hàng trăm người bị thương; 859 ngôi nhà tốc mái, 16 ngôi nhà sập hoàn toàn, nhiều tài sản của dân bị hư hại; Trường THCS xã An Lư sập 4 phòng học, còn Trường tiểu học xã An Lư bị sập 6 phòng học.