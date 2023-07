Trốn truy nã ra đảo Cát Bà, tiếp tục trộm xe máy

Ngày 20.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Cát Hải đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Minh Trường (22 tuổi, trú tại làng Cung 1, xã Phong Niên, H.Bảo Thắng, Lào Cai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hình ảnh nghi phạm Nguyễn Minh Trường sau khi trộm được chiếc xe máy đang di chuyển từ đảo Cát Bà về đất liền, sáng ngày 6.7 CAMERA AN NINH

Theo công an, sáng 6.7, ông Lê Đại Thắng (trú tại tổ dân phố số 6, TT.Cát Bà, H.Cát Hải) phát hiện chiếc xe máy hiệu AirBlade BS 15M1 - 097.66 dựng trước cửa nhà đã bị kẻ gian đánh cắp, nên vội vàng tới công an huyện trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Đội Điều tra tổng hợp Công an H.Cát Hải phối hợp với Công an TT.Cát Bà tiến hành làm rõ. Qua dữ liệu hình ảnh thu được từ camera an ninh của các nhà dân, công an xác định nghi phạm trộm xe máy là một nam thanh niên tên là Long, mới ra đảo Cát Bà làm thuê. Kết quả điều tra cho thấy Long tên thật là Nguyễn Minh Trường (22 tuổi, trú tại thôn làng Cung 1, xã Phong Niên, H.Bảo Thắng, Lào Cai), là đối tượng bị truy nã về tội 'trộm cắp tài sản'.

Sau khi trộm xe máy của ông Thắng, nghi phạm Trường lên chuyến phà Gót - Cái Viềng lúc 4 giờ 30 phút ngày 6.7 để trở về đất liền. Chiếc xe máy Air Blade bị Trường mang bán cho một cửa hàng kinh doanh xe máy tại địa bàn H.Việt Yên (Bắc Giang), với giá 10,5 triệu đồng.

Chiều ngày 9.7, nghi phạm Nguyễn Minh Trường bị công an bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận hành vi trộm xe máy của ông Thắng, đồng thời khai nhận từ tháng 9.2022 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt ít nhất 5 vụ trộm xe máy tại địa bàn Q.Hải An (TP.Hải Phòng), TP.Hà Giang (Hà Giang) và TP.Bắc Giang (Bắc Giang).