Tạm giữ nghi phạm từ An Giang đến Vĩnh Long trộm xe máy

Ngày 16.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trịnh Hoàng Phúc (tên thường gọi là Tèo, 33 tuổi, ngụ xã Long Điền B, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 5.7, anh P.V.Y (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình) phát hiện xe máy hiệu Honda SH BS 64E1 - 545.75 đậu ở nhà sau bị mất trộm nên đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSHS Công an H.Tam Bình phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long rà soát những người nghi vấn trong và ngoài tỉnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12.7, công an đã xác định Trịnh Hoàng Phúc cùng Trần Phú (29 tuổi) và Tô Tâm Tùng (tên thường gọi Tùng Chùa, 18 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) là nghi phạm, nên triển khai bắt giữ.

Đến ngày 13.7, Đội CSHS Công an H.Tam Bình và Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Phúc, khi người này đang lẩn trốn tại Đồng Tháp. Còn Phú và Tô Tâm Tùng có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản khác và đang bị Công an H.Thanh Bình (Đồng Tháp) tạm giữ hình sự (trong một vụ khác vụ trộm xe nêu trên).

Vụ trộm cắp tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.