Hải quân Mỹ nỗ lực trục vớt 2 máy bay rơi ở Biển Đông

Theo đài CNN, hải quân Mỹ đang nỗ lực trục vớt hai máy bay từ đáy Biển Đông mà giới chuyên gia Mỹ cho là có thể sẽ cung cấp thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc nếu Bắc Kinh tìm được trước.

Theo hải quân Mỹ, hai máy bay này - gồm một máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet và một trực thăng MH-60 - đã rơi cách nhau 30 phút khi đang tham gia hoạt động thường lệ tại khu vực Biển Đông cùng tàu sân bay USS Nimitz vào cuối tháng 10.

Nguyên nhân chính thức cho các sự cố rơi chưa được đưa ra, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các phóng viên ngay sau sự cố rằng nhiên liệu bị ô nhiễm có thể là nguyên nhân. Tất cả thành viên phi hành đoàn đã được cứu.

Hải quân Mỹ hôm 21.11 đã xác nhận với CNN rằng một tàu cứu hộ đang hoạt động ở Biển Đông, nhưng không tiết lộ vị trí cụ thể nơi máy bay bị rơi hoặc vị trí hiện tại của tàu cứu hộ.

Chuẩn Đô đốc John C. Matthew Comer, phát ngôn viên Hạm đội 7 Mỹ, cho biết “USNS SALVOR, một tàu cứu hộ lớp Safeguard do Bộ Tư lệnh Vận tải quân sự vận hành, đang có mặt tại hiện trường để tiến hành các hoạt động hỗ trợ nỗ lực trục vớt”.

CNN dẫn tài liệu của hải quân Mỹ cho hay Salvor có khả năng nâng các vật thể nặng tới 300 tấn lên khỏi đáy biển. Trọng lượng cất cánh tối đa của các mẫu F/A-18 mới nhất trên tàu Nimitz là khoảng 33 tấn, trong khi MH-60 nặng khoảng 11 tấn.

Một máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ hạ cánh trên boong tàu USS Ronald Reagan trong cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, ngày 29.10.2015 ẢNH: REUTERS

Mặc dù cả F/A-18 và MH-60 đều không phải là những máy bay hiện đại nhất của Hải quân, các chuyên gia cho rằng các xác máy bay này có thể mang lại thông tin tình báo hữu ích nếu chúng rơi vào tay đối thủ của Mỹ.

Ông Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Liên hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, nói với CNN rằng việc có được khung thân và các hệ thống còn hoạt động sẽ giúp đối thủ tìm hiểu “sức mạnh công nghệ và cách đánh bại các máy bay Mỹ”.

Ông lưu ý rằng cả chiếc F/A-18 và MH-60 đều trang bị những công nghệ tiên tiến hơn so với vũ khí tương đương của Trung Quốc như chiến đấu cơ J-15T hay các hệ thống tác chiến chống ngầm.

CNN không thể xác nhận Trung Quốc có đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay Mỹ bị mất tích hay không.

Mỹ từng tiến hành một nhiệm vụ tương tự vào năm 2022, khi một máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của hải quân Mỹ là F-35 bị rơi khi đang cố gắng hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson.

Chiếc F-35 cuối cùng đã được đội cứu hộ của Hải quân kéo lên từ độ sâu 3.700 mét.