Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hải quan thử nghiệm Chatbot AI để hỗ trợ quản lý

Nguyên Nga
07/02/2026 09:48 GMT+7

Cục Hải quan vừa chính thức triển khai thử nghiệm công cụ Chatbot AI nhằm hỗ trợ cán bộ hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, thực hiện thủ tục hải quan. Thời gian thử nghiệm công cụ này dự kiến khoảng 3 tháng, từ nay đến ngày 30.4 năm nay.

Với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước về hải quan, Ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Cục Hải quan) vừa triển khai thử nghiệm Chatbot AI đến hết ngày 30.4.2026 tại địa chỉ: https://chatbot.customs.gov.vn. Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống tập trung cung cấp các chức năng hỗ trợ ở mức cơ bản, phục vụ nhu cầu tra cứu, tham khảo thông tin của cán bộ và doanh nghiệp.

Cụ thể, Chatbot AI giúp hỗ trợ tư vấn chính sách pháp luật hải quan ở mức văn bản, dựa trên các văn bản pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ đã được công bố; hỗ trợ xác định mã HS theo tên hàng hóa phục vụ tham khảo trong quá trình khai báo hải quan, đồng thời gợi ý mức thuế suất liên quan; hỗ trợ tra cứu chính sách kiểm tra chuyên ngành; trả lời các câu hỏi, vướng mắc thường gặp của doanh nghiệp, người dân gửi đến Bộ phận Helpdesk của cơ quan hải quan.

Hải quan thử nghiệm Chatbot AI để hỗ trợ quản lý - Ảnh 1.

Trang chatbot thử nghiệm của Cục Hải quan

ẢNH: NG.NGA

Theo Cục Hải quan, việc triển khai thử nghiệm Chatbot AI nhằm đánh giá mức độ quan tâm, tần suất sử dụng của cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ hải quan; đồng thời đánh giá chất lượng câu trả lời, mức độ chính xác và tính phù hợp của thông tin với thực tiễn nghiệp vụ. Thông qua quá trình vận hành thử nghiệm, cơ quan hải quan sẽ tiếp thu các ý kiến phản hồi, góp ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng hỗ trợ trong thời gian tới.

Cục Hải quan cũng lưu ý, Chatbot AI là công cụ hỗ trợ tham khảo, không thay thế ý kiến chính thức của cơ quan hải quan; các nội dung tư vấn do Chatbot cung cấp không có giá trị pháp lý ràng buộc. 

Hiện, các Chi cục Hải quan khu vực đã triển khai thử nghiệm này đến các đơn vị trực thuộc. Theo công văn gửi các đơn vị, Chi cục Hải quan Khu vực III cũng có lưu ý, trong quá trình thử nghiệm, sau khi đặt câu hỏi, Chatbot AI trả lời, người sử dụng thực hiện đánh giá chất lượng câu trả lời, mức độ chính xác, tính phù hợp với thực tiễn nghiệp vụ để Ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan tổng hợp, hoàn thiện sản phẩm...

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
