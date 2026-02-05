Hỏa tốc: Chỉ đạo thông quan các lô hàng thực phẩm tồn đọng

Chiều 5.2, sau khi có Nghị quyết 09 tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm, Phó cục trưởng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) Âu Anh Tuấn ký Công văn 9577 "hỏa tốc" gửi các chi cục hải quan khu vực. Nội dung kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Cục Hải quan yêu cầu chi cục trưởng các Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc thực hiện theo điều 2 Nghị quyết 9/2026 để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu (bao gồm cả các tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa thông quan).

Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo và công chức trực 24/7 để thông quan hàng hóa tồn đọng cho doanh nghiệp ẢNH: NGUYÊN NGA

Điều 2 Nghị quyết 09 quy định trong thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13, các quy định tại Nghị định 15/2018 ngày 2.2.2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Thứ 2, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục khu vực bố trí lãnh đạo và công chức trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh. "Ưu tiên đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng. Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan tại đơn vị", công văn nhấn mạnh.

Thứ 3, các đơn vị phải kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn xử lý, đảm bảo tránh gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu.

Trước đó, trước những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng thực phẩm, liên quan quy định mới tại Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13, Cục Hải quan liên tục có nhiều công văn gửi các bộ ngành liên quan nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp.