Hải quan Việt Nam phát huy nguồn lực, tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy

Quyết liệt kiểm soát ma túy trên tất cả các khâu, địa bàn, tuyến...

Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đang thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, các đơn vị hải quan tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trên tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Nhờ thế, các thông tin liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy luôn được xử lý kịp thời, bí mật, chặt chẽ từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc vụ việc.

Điển hình, mới đây ngày 1.12, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển trái phép 52 kg ma túy tổng hợp dạng đá và ketamin. Cùng ngày, tại Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận thôn Liên Hòa, xã Tân Liên, H.Hướng Hóa, Quảng Trị, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) đã phối hợp Công an Quảng Trị phát hiện, bắt giữ một thanh niên 20 tuổi, trú tại Lào, có hành vi vận chuyển trái phép 18.000 viên nén ma túy tổng hợp... Riêng trong tháng 11.2024, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 16 đối tượng (trong đó cơ quan hải quan chủ trì 7 vụ); tang vật thu được gồm 106,9 kg ma túy các loại.

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển 52 kg ma túy vào ngày 1.12.2024 ẢNH: HẢI QUAN HÀ TĨNH

Có một thực tế được tất cả các nước trên thế giới thừa nhận, cuộc chiến chống buôn lậu, vận chuyển ma túy, hàng cấm, hàng giả ngày càng cam go bởi các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi, không từ bất cứ thủ đoạn nào: giấu ma túy bên trong giày cá nhân, các hộp bánh, bức tranh, hộp đựng đồ, hộc gạt tàn thuốc, trong nắp và phía dưới cần số

ô tô... hòng qua mặt lực lượng hải quan tại các cửa khẩu để tuồn ma túy vào VN. Xác định hành vi vận chuyển ma túy vào VN ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn, trước những diễn biến phức tạp của hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới, ngày 4.5.2024, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch số 1884 nhằm kiểm soát ma túy và hoạt động xuất, nhập khẩu tiền chất ma túy.

"Gác cổng an ninh thương mại"

Đó là nhận xét của nhiều người về vai trò, nhiệm vụ của ngành hải quan những năm gần đây. Thực tế, các con số cũng cho thấy điều này. Theo Tổng cục Hải quan, trong 1 năm qua (16.12.2023 - 15.12.2024), ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 293 vụ, 355 đối tượng (trong đó cơ quan hải quan chủ trì 110 vụ). Tang vật thu được hơn 2,278 tấn ma túy các loại (trong đó có 250 kg ma túy các loại chưa có kết quả giám định). Năm qua, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 17.998 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 31.351 tỉ đồng (tăng 12,54% về số vụ và tăng 151,3% về trị giá hàng hóa vi phạm); khởi tố 27 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 173 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 893,21 tỉ đồng, tăng hơn 79% so với cùng kỳ.

Lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy ẢNH: HQVN

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua, hải quan đã triển khai các chiến dịch chung như: Chiến dịch Con Rồng Mê Kông VI; Chiến dịch Twin Guardian II hợp tác về đấu tranh phòng, chống ma túy giữa Hải quan VN và Hải quan Hàn Quốc. Đặc biệt, trong thời gian triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông VI, Hải quan VN đã phát hiện, bắt giữ 59 vụ vận chuyển ma túy với khối lượng 395 kg; 18 vụ bắt giữ động, thực vật hoang dã với khối lượng tang vật tịch thu là 269 kg và 353 cá thể, sản phẩm từ động, thực vật hoang dã...

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan khẳng định vai trò "gác cổng an ninh thương mại" trong loạt công tác kiểm soát hải quan, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ma túy…; gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, ngành đẩy mạnh phòng, chống tội phạm ma túy thông qua chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh để triệt phá thành công các chuyên án lớn. Nhận diện, phát hiện, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi của tội phạm ma túy…, với nghiệp vụ vững chắc, phát huy được tối đa hiệu quả các kênh hợp tác song phương, đa phương với hải quan các nước về chia sẻ thông tin tình báo phục vụ công tác phòng, chống vận chuyển ma túy, buôn lậu… Đặc biệt là triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông VI thành công ngoài mong đợi.