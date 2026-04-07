Hai tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cập cảng Sihanoukville ở Campuchia

Tàu hộ tống Sovershenny của Nga tại cảng Sihanoukville ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 7.4 đưa tin các tàu hộ tống Sovershenny và Rezky thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang thăm Campuchia, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Đại sứ Nga tại Campuchia Anatoly Borovik cho biết việc các tàu hải quân Nga đến Campuchia sẽ giúp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa 2 nước.

Đại diện Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, chuẩn đô đốc In Sokhemra, Phó tư lệnh Căn cứ Hải quân Ream, đã chào đón các tàu chiến. Từ ngày 6-8.4, các quan chức trên tàu sẽ gặp gỡ các quan chức dân sự và quân sự của Campuchia.

Các thủy thủ Nga cũng tham quan các địa điểm ở Sihanoukville và tham gia một trận bóng đá với các đồng nghiệp Campuchia.

Tàu hộ tống Rezky của Nga tại cảng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Phát biểu với các nhà báo sau khi thăm một tàu chiến, Đại sứ Borovik cho biết Campuchia là một đối tác quan trọng của Nga trong khu vực.

"Chúng tôi cố gắng tổ chức các chuyến thăm cảng như thế này hằng năm nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực quốc phòng và củng cố mối quan hệ hữu nghị cũng như hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác với Campuchia", ông phát biểu.

Đại sứ cho biết 2 bên có thể xem xét các hoạt động quân sự chung. "Trong tương lai, chúng ta sẽ lên kế hoạch một số cuộc tập trận để huấn luyện cùng nhau", ông nói.

Lần gần đây nhất tàu chiến Nga ghé thăm Campuchia là từ ngày 28.4-1.5.2025, khi một đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương gồm các tàu hộ tống Anh hùng Liên bang Nga Aldar Tsydenzhapov và Rezky, cùng với tàu chở dầu cỡ trung Pechenga, đã cập cảng Sihanoukville.