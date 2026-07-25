Hai tàu chiến Mỹ bị đánh chìm trong tập trận RIMPAC 2026

Theo một thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ được công bố ngày 22.7, tàu tuần dương USS Mobile Bay bị đánh chìm vào ngày 11.7, còn tàu tấn công đổ bộ USS Peleliu vào ngày 17.7 trong các cuộc tập trận do lực lượng Mỹ và các nước đối tác tiến hành. Cả hai tàu đều bị đánh chìm ở vùng nước sâu khoảng 4.572 m, cách bờ biển phía bắc đảo Kauai hơn 50 hải lý.

Tàu tuần dương Mobile Bay được biên chế vào tháng 2.1987 và ngừng hoạt động vào tháng 8.2023 sau hơn 36 năm phục vụ. Peleliu được biên chế vào tháng 5.1980 và ngừng hoạt động vào tháng 3.2015 sau 35 năm phục vụ.

Tàu chiến Mỹ bị đánh chìm trong cuộc tập trận RIMPAC 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Trong các cuộc tập trận đánh chìm tàu, các đơn vị thuộc hải quân, không quân và lục quân Mỹ và từ Úc, Canada, Ý, Nhật Bản, New Zealand và Tây Ban Nha đã tham gia bắn đạn thật nhằm vào tàu nổi trên biển.

Các video của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 22.7 cho thấy các vũ khí tham gia hoạt động gồm máy bay F-18 Superhornet mang theo tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C, pháo phản lực phóng loạt HIMARS, trực thăng tấn công AH-64 Apache bắn tên lửa Spike, và tàu ngầm tấn công USS Columbia mang tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon.

RIMPAC 2026 được tổ chức ở xung quanh quần đảo Hawaii từ ngày 24.6 đến 31.7, với sự tham gia của 30 quốc gia, 30 tàu nổi, 5 tàu ngầm, 15 lực lượng lục quân, hơn 190 máy bay và 30.000 binh sĩ.

SINKEX là nội dung quan trọng trong những cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển của Mỹ và đồng minh, giúp các lực lượng tham gia thuần thục kỹ năng tác chiến thực tế và vận hành hệ thống chiến đấu, vốn không thể tái hiện trên thiết bị mô phỏng.