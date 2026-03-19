Hai tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam bắt đầu tuần tra cùng Hải quân Trung Quốc

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 19.3, tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã dự Lễ khởi hành tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đón thượng tướng Đổng Quân ẢNH: HOÀNG DIỆU

Ngay sau khi đến cảng Phòng Thành, đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Đổng Quân đã tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây giữa hải quân hai nước; tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc, tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo của Hải quân Việt Nam và thăm hỏi, động viên chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ hai bên.

Báo cáo với hai bộ trưởng, chỉ huy hai biên đội cho biết, tại cảng Phòng Thành, sĩ quan, thủy thủ hai nước đã hoàn thành tốt các nội dung giao lưu văn hóa, thể thao và tổ chức hiệp đồng đầy đủ nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang, thượng tướng Đổng Quân và đoàn đại biểu tham quan tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo ẢNH: HOÀNG DIỆU

Hai bộ trưởng trao đổi khi tham quan tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo ẢNH: HOÀNG DIỆU

Bộ trưởng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự trên tàu 568 của Hải quân Trung Quốc ẢNH: HOÀNG DIỆU

Trong chuyến tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này, Hải quân Việt Nam sử dụng biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 012-Lý Thái Tổ; Hải quân Trung Quốc sử dụng biên đội tàu 568, 627. Hai bên sẽ thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ.

Phương tiện, trang bị kỹ thuật của hai biên đội hoạt động tốt; sĩ quan, thủy thủ hai bên quán triệt sâu sắc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Biên đội tàu Hải quân của Việt Nam và Trung Quốc sẽ thực hiện các khoa mục huấn luyện: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo trước khi rời bến thực hiện nhiệm vụ ẢNH: HOÀNG DIỆU

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trên tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo ẢNH: HOÀNG DIỆU

Trước chuyến tuần tra lần này, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức thành công 39 chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ và triển khai nhiều lần luyện tập chung trên biển trong khuôn khổ tuần tra liên hợp.

Cơ chế tuần tra liên hợp đã góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển vịnh Bắc bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa hải quân hai nước; đồng thời tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng hải quân nói riêng và quân đội hai nước nói chung, từ đó đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Sau khi chỉ huy hai biên đội xin chỉ thị rời cảng và được sự đồng ý của hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc triển khai đội hình rời cảng Phòng Thành, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ.