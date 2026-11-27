Hãng Yonhap dẫn thông báo cho biết vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào tháng 9 tại Hoàng Hải, liên quan một tàu ngầm 1.800 tấn lớp Son Won-iI. Con tàu bị hư lớp vỏ bảo vệ thân tàu do bị mắc vào lưới cũ của ngư dân trong một nhiệm vụ ban đêm.

Tàu ngầm ROKS Yun Bonggil (SS 077) thuộc lớp Son Won-il của Hàn Quốc tại căn cứ Guam (Mỹ) hồi năm 2019 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Hệ thống động cơ vẫn hoạt động bình thường nên con tàu đã trở về cảng nhà và hiện trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng. Không ai bị thương trong vụ tai nạn đó.

Vụ thứ hai xảy ra vào tháng 4, khi tàu Hong Beom Do, cùng loại với chiếc kia, bị cháy trong lúc được sửa chữa tại xưởng tàu ở thành phố Ulsan, đông nam Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km.

Hải quân Hàn Quốc đã đánh giá và đang trong quá trình khắc phục thiệt hại nhưng không đưa ra mốc thời gian hoàn tất.

Theo Yonhap, các vụ tai nạn làm dấy lên lo ngại về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của hải quân khi lực lượng này hiện vận hành khoảng 20 tàu ngầm tấn công chạy bằng điện-diesel.

Tuy vậy, Hải quân Hàn Quốc tuyên bố vẫn duy trì tình trạng sẵn sàng nhờ việc điều chỉnh lịch bảo dưỡng và triển khai các tàu ngầm còn lại một cách linh hoạt.

Trong tháng này, Cơ quan Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã thông qua chiến lược thực thi cơ bản cho dự án Jang Bogo N, với mục tiêu phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo tờ Korea JoongAng Daily. Dự án đặt mục tiêu bắt đầu từ năm 2027 và dự kiến triển khai các tàu ngầm đầu tiên vào cuối thập niên 2030.