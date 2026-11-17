Ngày 17.11, hai trạm BOT An Thái và Đá Vách trên quốc lộ 17B, đoạn An Thái - Mạo Khê, chính thức dừng thu phí sau nhiều năm khai thác, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi và giảm chi phí vận tải trên tuyến.

Hai trạm BOT An Thái và Đá Vách trên quốc lộ 17B, tuyến đường kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh, chính thức dừng thu phí, sớm gần 7 tháng so với kế hoạch. ẢNH: H.P

Theo Sở Xây dựng TP.Hải Phòng, việc dừng thu phí được thực hiện sau khi rà soát phương án tài chính và tính toán lại thời gian hoàn vốn của dự án đường 188, nay là quốc lộ 17B, đầu tư theo hình thức BOT.

Kết quả rà soát cho thấy, doanh thu thu phí thực tế bình quân trong 3 năm liên tiếp (2023 - 2025) tăng 15,1% so với phương án tài chính được phê duyệt. Mức tăng này vượt ngưỡng 5% theo quy định tại phụ lục hợp đồng, đủ điều kiện điều chỉnh thời gian thu phí.

Theo phương án ban đầu, hai trạm BOT An Thái và Đá Vách được thu phí đến hết ngày 8.6.2027. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh, thời điểm kết thúc thu phí được xác định là hết ngày 16.11.2026, sớm gần 7 tháng.

Trong ngày đầu tiên dừng thu phí, tình trạng giao thông qua hai trạm diễn ra bình thường. Các phương tiện không còn phải dừng thanh toán phí, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, đặc biệt giảm chi phí đối với xe vận tải hàng hóa thường xuyên qua tuyến.

Công ty TNHH BOT đường 188, cho biết doanh nghiệp tiếp tục bố trí lực lượng điều tiết giao thông, duy trì hệ thống chiếu sáng, biển báo và camera giám sát nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện. Cùng đó, doanh nghiệp cũng đang xây dựng phương án tháo dỡ nhà trạm, hoàn trả mặt đường, trình Sở Xây dựng TP.Hải Phòng xem xét trước khi triển khai.

Dự án đường 188 dài khoảng 14,7 km, kết nối quốc lộ 5 tại khu vực xã Phú Thái (TP.Hải Phòng) với quốc lộ 18 tại P.Mạo Khê (Quảng Ninh). Tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 2009, thu phí hoàn vốn tại hai trạm BOT An Thái và Đá Vách.