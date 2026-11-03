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    Hai trực thăng va chạm tại vùng núi Everest, một du khách thiệt mạng

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Một vụ tai nạn xảy ra tại khu vực vùng núi Everest ở Nepal vào ngày 3.11, khi hai chiếc trực thăng va vào nhau trong lúc chuẩn bị hạ cánh.

    Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát Nepal cho biết vụ tai nạn xảy ra vào sáng 3.11 theo giờ địa phương. Cơ quan chức năng cho hay cả 2 chiếc trực thăng đều đang cố hạ cánh xuống bãi đáp ở thị trấn Pheriche, huyện Solukhumbu (Nepal).

    Hai trực thăng va chạm gần núi Everest, 1 du khách thiệt mạng - Ảnh 1.

    Một trong 2 trực thăng trong vụ va chạm tại Nepal ngày 3.11

    ẢNH: AP

    Ông Kaman Singh Thapa Magar, lãnh đạo huyện Solukhumbu, nói với Reuters rằng 2 máy bay thuộc sở hữu của 2 công ty tư nhân là Fishtail Air và Air Dynasty. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai trực thăng áp sát nhau khi ở gần mặt đất, cánh của một trực thăng va vào thân máy bay còn lại khiến cả 2 rơi xuống đất.

    Chiếc trực thăng của Air Dynasty đang chở hàng từ thị trấn Lukla đến Pheriche và chỉ có duy nhất một phi công trên khoang. Trực thăng còn lại của Fishtail Air đang chở khách được cứu hộ từ núi Everest, trên máy bay có phi công và 2 du khách nước ngoài, theo Đài ABC News.

    Cảnh sát Nepal xác nhận nam du khách người Ấn Độ tên Vasanth Kumar Balaramudu đã tử vong ngay tại hiện trường. Du khách còn lại người New Zealand là Shailesh Krishan Patel bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu (Nepal) để cấp cứu. Cả 2 phi công đều bị thương trong vụ va chạm và đang được điều trị.

    Hai trực thăng va chạm gần núi Everest, 1 du khách thiệt mạng - Ảnh 2.

    Chiếc trực thăng còn lại trong vụ tai nạn tại Nepal ngày 3.11

    ẢNH: REUTERS

    Tai nạn xảy ra vào mùa cao điểm của các chuyến đi bộ đường dài (trekking) tại Nepal. Thời điểm này, trực thăng thường xuyên được huy động để vận chuyển người đi bộ và dân leo núi trong khu vực.

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