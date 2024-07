Hải Yến và Thanh Nhã nhạt nhòa, CLB Hà Nội I lỡ cơ hội vươn lên nhì bảng

Ở trận đấu sớm vòng 10 giải nữ vô địch quốc gia (VĐQG) Cúp Thái Sơn Bắc 2024 chiều hôm qua (12.7), đội bóng đang xếp hạng 2 là Thái Nguyên T&T đã hòa 1-1 với CLB TP.HCM I. Chính vì thế, nếu giành chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam ở trận đấu ngày 13.7, CLB Hà Nội I sẽ chính thức vượt qua Thái Nguyên T&T, đứng nhì bảng.

Quyết tâm giành 3 điểm được HLV Đặng Quốc Tuấn thể hiện rõ khi ông tung ra đội hình rất mạnh. Những cầu thủ nổi bật như Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã và đặc biệt là tiền đạo đội trưởng Hải Yến - cầu thủ đã ghi đến 4 bàn ở vòng đấu trước ra sân ngay từ đầu.

CLB Hà Nội I (áo đỏ) ra sân với đội hình rất mạnh với quyết tâm giành 3 điểm VFF

Sau tiếng còi khai cuộc, CLB Hà Nội I đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Suốt hiệp 1, đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra không ít pha bóng đáng chú ý nhưng đều bỏ lỡ. Những đường chuyền quyết định của hàng công CLB Hà Nội I thường đi thiếu chính xác, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Đến khi có những khoảng trống mênh mông trước khung thành của CLB Phong Phú Hà Nam, lần lượt Hải Yến rồi Thanh Nhã cũng không thể tận dụng.

Phía đối diện, CLB Phong Phú Hà Nam chọn cách đá phòng ngự phản công. Tuyết Dung cùng các đồng đội chủ động chơi chậm, tránh những sai sót đáng tiếc. Chính vì thế, CLB Phong Phú Hà Nam cũng không có nhiều cơ hội, hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

CLB Phong Phú Hà Nam (áo trắng) phòng ngự chặt chẽ, khiến Hà Nội I gặp khó khăn VFF

Sang hiệp 2, CLB Phong Phú Hà Nam vẫn duy trì lối đá chậm, tổ chức hàng phòng ngự chặt chẽ. Thanh Hiếu và Hoàng Vân là hai cầu thủ ở lại phần sân CLB Hà Nội I và ít khi được chạm bóng. Tuyết Dung vẫn trở thành đầu tàu của CLB Phong Phú Hà Nam khi cô tận dụng tốt khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu hợp lý.

Trong khi đó, CLB Hà Nội I thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công nhưng tất cả đều không phát huy tác dụng. Khoảng 20 phút cuối, nhịp trận đấu được đẩy lên rất cao. Tuy nhiên, các chân sút của CLB Hà Nội I vẫn tỏ ra vô duyên, không một lần xuyên thủng lưới Phong Phú Hà Nam.

Chung cuộc, Hà Nội I hòa 0-0 trước Phong Phú Hà Nam. Đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Thanh Nhã cùng các đồng đội có 21 điểm, bằng với CLB Thái Nguyên T&T nhưng vẫn đứng thứ 3 vì kém chỉ số phụ.



Thanh Nhã (áo đỏ) không thể tận dụng được cơ hội VFF

Không chỉ đánh mất cơ hội thay đổi vị trí, CLB Hà Nội I còn bị đội xếp sau là CLB Than KSVN cân bằng điểm số (21 điểm). Bởi ở trận đấu cùng giờ, đội bóng đến từ "vùng mỏ" đã có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Hà Nội II.

Trúc Hương (áo xanh) giúp CLB Than KSVN thắng Hà Nội II VFF

Chỉ phải gặp đội đang xếp cuối bảng, Than KSVN chơi áp đảo cả trận. Phút 33, tuyển thủ Nguyễn Thị Trúc Hương dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho Than KSVN. Đến phút 52, Phạm Thị Nhâm cùng các đồng đội có một loạt các tình huống phối hợp đẹp mắt, ấn định thắng lợi 2-0 cho CLB Than KSVN.