Tại hội nghị DealBook do The New York Times tổ chức ở New York (Mỹ) ngày 18.11, Hailey Bieber nhìn lại quãng thời gian chuyện tình cảm của cô với Justin Bieber trở thành tâm điểm bàn tán. "Tôi nghĩ khi phải sống với sự soi xét gay gắt suốt một thời gian dài, lúc nào cũng bị người khác đánh giá, mình cũng dần trở nên vững vàng hơn", nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc da Rhode chia sẻ.

Từ bình luận ác ý đến lời dọa giết

Làn sóng chỉ trích nhắm vào Hailey Bieber bắt đầu khi người đẹp 9X đính hôn với Justin Bieber, chỉ ít lâu sau khi nam ca sĩ kết thúc quãng thời gian ngắn tái hợp với Selena Gomez. "Ngày nào cũng có người để lại bình luận bảo tôi đi chết, thậm chí họ còn dọa giết tôi", Hailey Bieber kể.

Hailey kể rằng có thời gian cô nhận được những bình luận ác ý mỗi ngày. Ngay cả khi đi trên phố, cô cũng bị người khác mắng nhiếc Ảnh: Reuters

Không trực tiếp nhắc đến Selena Gomez nhưng Hailey Bieber cho biết: "Đã có thời điểm mọi người la hét với tôi trên phố. Thậm chí, có người còn đặt một chiếc lọ đựng tiền boa tại Starbucks, kèm hình ảnh tôi và cô ấy để mọi người đem ra so sánh". Hailey Bieber và Selena Gomez thường bị xem là đối thủ vì mối quan hệ tình cảm của cả hai với Justin Bieber. Tin đồn bất hòa giữa họ lắng xuống vào tháng 10.2022, khi hai người cùng chụp ảnh tại gala của Bảo tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm (Mỹ). Đến tháng 9.2023, cả hai kêu gọi hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội ngừng thổi bùng mâu thuẫn được cho là không có thật. Khi đó, Selena Gomez đề nghị người hâm mộ ngừng bắt nạt và gửi lời đe dọa cho Hailey Bieber.

Chủ nhân bản hit Who Says cho biết Hailey đã liên hệ với cô vì nhận được những tin nhắn và bình luận ác ý từ nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt của Selena Gomez: "Đây không phải là điều tôi ủng hộ. Không ai đáng phải chịu đựng sự thù ghét hay bắt nạt. Tôi luôn lên tiếng ủng hộ lòng tốt và thật sự muốn mọi chuyện chấm dứt". Sau đó, Hailey Bieber cũng cảm ơn Selena Gomez vì đã lên tiếng bênh vực mình.

Trong lần xuất hiện trên podcast Call Her Daddy vào tháng 9.2022, Hailey Bieber khẳng định Justin Bieber không ngoại tình trong thời gian hẹn hò với Selena Gomez để đến với cô. "Không, chưa từng", Hailey Bieber nhấn mạnh. Cô nói thêm rằng mình và Justin Bieber bắt đầu "qua lại" sau khi anh đã chia tay nữ ca sĩ vào đầu năm 2018.

Tại hội nghị của The New York Times, nói về mạng xã hội, Hailey Bieber chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng không thể có tất cả điều tốt đẹp mà không có điều tiêu cực và ngược lại. Tôi không nghĩ có sự cân bằng thật sự". Bà mẹ 1 con cho biết cô cố gắng giới hạn thời gian sử dụng các ứng dụng mạng xã hội. "Tôi tự nhắc mình: Đặt điện thoại xuống. Để nó sang một bên. Sống trọn vẹn với hiện tại", cô kể.