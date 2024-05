Hầm đường sắt Chí Thạnh tiếp tục sạt lở sau 5 ngày khắc phục sự cố

Khoảng 10 giờ 30 ngày 26.5, trong lúc công nhân đang hốt dọn khoảng 80 mét khối đất, đá bị sạt lở trong hầm đường sắt Chí Thạnh (bị sạt lở vào ngày 21.5) thì một lượng lớn đất, đá bất ngờ tiếp tục sạt xuống tại điểm sạt lở trước đó.

Một khối lượng lớn đất, đá tiếp tục sạt xuống hầm đường sắt Chí Thạnh THANH THẮNG

Lượng đất đá sạt xuống bịt kín một đoạn đường hầm kéo mũi khoan làm nghiêng bệ đặt máy khoan từ trên đỉnh hầm. Sự cố khiến mọi nỗ lực phấn đấu thông hầm trong ngày 26.5 của đơn vị thi công buộc phải dời lại.

Sau sự cố, tổ công tác khắc phục sự cố hầm đường sắt Chí Thạnh đã trực tiếp khảo sát khu vực sạt lở, thảo luận phương án tối ưu để khắc phục. Ngành đường sắt, Ban Quản lý dự án 85 và Bộ GTVT đang tìm giải pháp phù hợp hơn để khắc phục các điểm sạt lở.

Đơn vị thi công đang tìm giải pháp phù hợp hơn để khắc phục sự cố THANH THẮNG

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 21.5, khi đang trong quá trình cải tạo hầm đường sắt Chí Thạnh (ở H.Tuy An, Phú Yên) thì bất ngờ xảy ra sạt lở. Khối lượng đất sạt lở lên đến 260 mét khối, phạm vi hố sụt rộng hơn nhiều so với hầm Bãi Gió (Khánh Hòa) nên khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều. Nguyên nhân được xác định là do địa chất khu vực này yếu, mưa nhiều nên nước ngấm vào đất đá gây sạt lở.