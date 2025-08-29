Hầm qua sân bay Đà Nẵng dài gần 3 km bước vào giai đoạn nghiên cứu

Ngày 29.8, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tổ chức mở hồ sơ gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng.

Biên bản mở thầu cho thấy, chỉ có một nhà thầu tham gia là Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm, đơn vị từng tham gia nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước. Gói thầu có giá trị hơn 3,8 tỉ đồng, thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 118 ngày.

Dự án hầm qua sân bay Đà Nẵng có chiều dài hơn 2,9 km; bao gồm 2 đoạn hầm hở (tổng chiều dài 570 m), 3 đoạn hầm hộp (1.450 m) và đoạn hầm qua đường băng (900 m).

Theo đề xuất của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, đoạn ngoài đường băng đang khai thác thi công hầm kín và hầm hở theo phương pháp đào trần; đoạn dưới đường băng đang khai thác có 2 phương án là sử dụng phương pháp Pipe Roof và phương pháp TBM.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đề xuất áp dụng phương pháp Pipe Roof cho đoạn dưới đường băng, do đoạn hầm nông, dễ dàng kết nối với giao thông bên ngoài và cũng đã có nhiều dự án tương tự trên thế giới áp dụng phương pháp này.

Dự án sẽ có đoạn đường hầm xuyên qua đường băng sân bay Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Sở Xây dựng cũng đề xuất nghiên cứu 2 phương án. Trong đó, phương án 1 là tuyến tàu điện ngầm (MRT) đi chung với đường bộ. Đây là phương án có độ khó, kỹ thuật cao, chi phí khoảng 10.000 tỉ đồng, mức an toàn vận hành trung bình, khó mở rộng MRT nhưng độ phù hợp với hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng ở mức cao.

Phương án 2 là tuyến MRT không đi chung với đường bộ có độ khó kỹ thuật thấp hơn, chi phí khoảng 7.500 tỉ đồng, chưa tính đến đầu tư vỏ hầm MRT khoảng 3.000 tỉ đồng. Theo đánh giá, phương án này an toàn vận hành cao, dễ mở rộng MRT, tuy nhiên mức phù hợp hạ tầng cảng hàng không Đà Nẵng trung bình.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng kiến nghị, đối với tuyến hầm qua sân bay không nên kết hợp bố trí tuyến MRT và đường bộ đi chung bởi các lý do như tiêu chuẩn kỹ thuật của MRT và đường bộ là khác nhau nên việc đi chung sẽ khá khiên cưỡng.

Ngoài ra, do đặc điểm của bình diện và trắc dọc tuyến MRT và đường bộ tại vị trí hầm qua sân bay quá khác nhau (đặc biệt là chuyển hướng trên mặt bằng) nên rất khó khăn trong việc xử lý kết cấu tại vị trí chuyển hướng giữa MRT và đường bộ, gây lãng phí nhất định.

Bên cạnh đó, do chưa xác định được tiến độ đầu tư tuyến MRT nên với sự thay đổi nhanh về công nghệ, việc xác định hướng tuyến và công nghệ sẽ được lựa chọn tại thời điểm đầu tư. Với điều kiện thực tế như sân bay Đà Nẵng đang được quy hoạch mở rộng, phương án tuyến MRT cũng cần sớm được nghiên cứu...

Ông Nguyễn Minh Huy cho biết thêm, tuyến hầm sẽ nối từ đường Vành đai phía tây 2, đi ngầm qua trục đường Trường Chinh và kết nối với đường Duy Tân. Công trình không chỉ giảm ùn tắc giao thông quanh sân bay mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực tây bắc thành phố.

Theo kế hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hầm qua sân bay Đà Nẵng sẽ trình UBND thành phố trong quý 3/2025.