Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hầm Thủ Thiêm cấm xe 3 ngày từ mai, người dân đi đường nào?

Hà Mai
Hà Mai
22/09/2025 17:42 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa phê duyệt phương án cấm xe qua hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) để diễn tập chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Cụ thể, Sở Xây dựng thống nhất phương án cấm các phương tiện lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo cả hai hướng trong khoảng thời gian từ 14 giờ - 15 giờ 30 các ngày 23.9, 24.9 và 26.9.

Hầm Thủ Thiêm cấm xe 3 ngày từ mai, người dân đi đường nào?- Ảnh 1.

Việc tổ chức giao thông này nhằm phục vụ thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn

ẢNH: T.N

Lộ trình thay thế:

- Hướng lưu thông từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh: đường Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - đường Võ Văn Kiệt - đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - đường R12 - đường Tố Hữu - đường Mai Chí Thọ.

- Hướng lưu thông từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn: đường Mai Chí Thọ - đường Tố Hữu - đường R12 - cầu Ba Son - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị lắp đặt thông báo để người dân dễ dàng nhận biết. Đồng thời, để người dân lựa chọn lộ trình lưu thông phù hợp trong thời gian tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn năm 2025.


Xem thêm bình luận