Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính đến đầu năm 2026. Từ nay đến tháng 10.2025, dự báo trên Biển Đông sẽ có khoảng 6 - 7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới; trong đó có 2 - 3 cơn có khả năng ảnh hưởng đất liền VN. Trong giai đoạn tháng 8 - 9, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trong tháng 8 - 9, mưa lớn xuất hiện nhiều tại khu vực Bắc bộ, sang tháng 9 - 10, mưa dịch chuyển vào Trung bộ, một số nơi có tổng lượng mưa cao hơn 10 - 30% so với trung bình nhiều năm.

Hạn bà chằn sắp kết thúc, mưa giông trở lại TP.HCM, bão 'thập thò'

Riêng trong tháng 8, NCHMF cho biết trên Biển Đông có thể xuất hiện 2 cơn bão (áp thấp nhiệt đới), trong đó có 1 cơn có thể đổ bộ vào đất liền nước ta. Do vậy, trên khu vực Bắc bộ và các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ mưa giông chủ yếu tập trung vào chiều và tối; một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Hiện tượng nắng nóng đặc biệt ở Bắc và Trung bộ chỉ xuất hiện vào nửa đầu tháng sau đó giảm dần.

Đợt hạn bà chằn gay gắt đang dần kết thúc,nắng nóng giảm và mưa sẽ nhiều hơn Ảnh: Chí Nhân

Đối với khu vực TP.HCM và Nam bộ, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Trong 10 ngày giữa tháng 8, áp thấp nóng phía tây hoạt động yếu. Ngược lại, rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc qua Nam bộ. Điều này khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc Biển Đông. Trong 10 ngày cuối tháng cũng là giai đoạn mưa bão gia tăng, áp thấp nóng phía tây tiếp tục suy yếu. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía nam, qua khu vực giữa Biển Đông.