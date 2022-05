Hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC và hai mã 'cùng họ' là ROS, HAI

Kể từ ngày 1.6, cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC, ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và HAI của Công ty cổ phần Nông dược HAI bị hạn chế giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Các cổ phiếu FLC, ROS và HAI chỉ được giao dịch vào buổi chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Lý do mà HOSE đưa ra là cả ba doanh nghiệp kể trên đều chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đóng cửa phiên giao dịch 25.5, cổ phiếu FLC tăng 0,6% lên 6.660 đồng/cổ phiếu. Ngược lại, ROS và HAI giảm lần lượt 3,5% và 0,9%. Nhưng cả ba cổ phiếu họ FLC đều giảm gần 70% so với giá đầu năm nay.





Mới đây, FLC bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt 100 triệu đồng do không công bố Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021. Giải trình về vấn đề này, FLC cho biết Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt hiện là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC Group nhưng ngày 30.3, công ty kiểm toán này đã bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Vì vậy Báo cáo tài chính năm 2021 của FLC đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn.

FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 10.6 để miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Phan Thị Bích Phượng, ông Nguyễn Chí Cương và ông Nguyễn Đăng Vụ. Sau đó, đại hội bất thường sẽ bầu bổ sung hai thành viên HĐQT (trong đó có một thành viên độc lập) và ba thành viên Ban Kiểm soát. Cuối tháng 3, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và đến ngày 8.4, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán...