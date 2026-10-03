Hạn chót hộ kinh doanh phải khai thuế quý 3, thông báo số tài khoản

Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên vừa đưa ra một số lưu ý với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) về kê khai thuế quý 3 cũng như thông báo thông tin số tài khoản ngân hàng tới cơ quan thuế.

Với hộ kinh doanh có doanh thu dự kiến năm 2026 trên 1 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng, ngày 31.10 là hạn chót phải nộp hồ sơ khai thuế quý 3; sử dụng tờ khai Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm Thông tư 50 năm 2026.

Ngày 31.10 là hạn chót hộ kinh doanh có doanh thu dự kiến năm 2026 trên 1 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng phải nộp hồ sơ khai thuế quý 3

ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp hộ kinh doanh xác định doanh thu cả năm 2026 dưới 1 tỉ đồng và chưa kê khai thuế quý 1, quý 2, nhưng thực tế doanh thu lũy kế từ ngày 1.1 đến hết ngày 30.9 trên 1 tỉ đồng thì phải thực hiện kê khai thuế quý 3. Trong đó, doanh thu phải kê khai là doanh thu 9 tháng năm 2026.

Đồng thời, hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế (trừ trường hợp đã đăng ký). Thời hạn đăng ký chậm nhất ngày 29.10.

Với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh 6 tháng cuối năm nay, có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng, chưa thực hiện thông báo thông tin số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế thì phải nộp hồ sơ thông báo chậm nhất ngày 31.10; sử dụng Mẫu tờ khai 01/BK-STK ban hành kèm Thông tư 18 năm 2026.

Nếu hộ kinh doanh đã thông báo lần đầu nhưng có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng sử dụng, thay thế số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử khác thì có trách nhiệm gửi lại thông báo theo Mẫu tờ khai 01/BK-STK đến cơ quan thuế.

Thành lập mới, tạm ngừng kinh doanh phải thông báo ra sao?

Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn, hộ kinh doanh phát sinh việc thành lập mới, thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính phải nộp hồ sơ thông báo tới cơ quan thuế trong vòng 10 ngày làm việc.

10 ngày này tính từ ngày địa điểm kinh doanh đi vào hoạt động hoặc kể từ ngày phát sinh việc thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh của địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính.

Hồ sơ sử dụng mẫu Tờ khai 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm Thông tư số 18 năm 2026.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) x thuế suất, chấm dứt hoạt động kinh doanh thì phải thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày người nộp thuế có quyết định về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh; sử dụng tờ khai quyết toán theo Mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT ban hành kèm Thông tư 89 năm 2026.