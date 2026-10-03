Hộ kinh doanh doanh thu dưới 10 tỉ sắp được giảm 30% thuế

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9 sáng nay 3.10, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỉ đồng/năm. Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư công.
Trước đó, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI hồi tháng 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2026 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỉ đồng.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự kiến khoảng 2,69 triệu hộ kinh doanh và hơn 865.000 doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỉ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì đánh giá toàn diện về hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý các nội dung cần thể chế hóa (thủ tục gia nhập, rút lui khỏi thị trường; phương pháp kê khai, nộp thuế; tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường và chi phí tuân thủ..) tại luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.
"Đèn vàng" báo động với các địa phương tăng trưởng chậm
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì quý 4 tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
Theo đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các địa phương tích cực tham gia góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển các khu kinh tế đặc biệt theo quy định của luật Phát triển đô thị.
Kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua. Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…
Đặc biệt, các địa phương rà soát, nhận diện đầy đủ các động lực, dư địa còn có thể khai thác, nhất là các ngành, lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng.
Các cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh… phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.
Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn mục tiêu cả năm, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.
Thủ tướng nêu rõ, quý 3 đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.
Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị để trình cấp có thẩm quyền, cũng như cơ chế về lương, phụ cấp, phân cấp, phân quyền…
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