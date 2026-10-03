Hộ kinh doanh doanh thu dưới 10 tỉ sắp được giảm 30% thuế

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9 sáng nay 3.10, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỉ đồng/năm. Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế và quy trình thủ tục liên quan đến đầu tư công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trình ngay nghị định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp ẢNH: VGP

Trước đó, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI hồi tháng 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2026 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỉ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự kiến khoảng 2,69 triệu hộ kinh doanh và hơn 865.000 doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỉ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì đánh giá toàn diện về hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, đặc biệt lưu ý các nội dung cần thể chế hóa (thủ tục gia nhập, rút lui khỏi thị trường; phương pháp kê khai, nộp thuế; tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường và chi phí tuân thủ..) tại luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

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