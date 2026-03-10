Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản tới cơ quan thuế là khi nào?

Đan Thanh
Đan Thanh
10/03/2026 20:14 GMT+7

Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, chậm nhất ngày 20.4 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra nhiều lưu ý với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh về thời hạn phải thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế.

Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản tới cơ quan thuế là khi nào? - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh phải thông báo đầy đủ số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế

ẢNH: ĐAN THANH

Theo đó, đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống: chậm nhất ngày 20.4 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động: gửi thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử kèm theo hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trường hợp có thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, hộ kinh doanh phải thông báo kịp thời cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Về mẫu biểu thực hiện, hộ kinh doanh thực hiện gửi thông báo theo Mẫu số 01/BK-STK - Bảng kê số tài khoản của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (ban hành kèm Thông tư 18/2026/TT-BTC).

Hộ kinh doanh có thể gửi thông báo đến cơ quan thuế bằng các hình thức: nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua Cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế.

"Hộ kinh doanh phải thông báo đầy đủ tất cả tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh. Tài khoản ngân hàng sử dụng trong kinh doanh phải đứng tên hộ kinh doanh hoặc chủ hộ kinh doanh theo giấy đăng ký hộ kinh doanh", Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Các căn cứ pháp lý để Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk đưa ra thông báo nêu trên là luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư 18/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 4 Thông tư 18/2026/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 5.3), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo đầy đủ số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế.

