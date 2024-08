Hạn đăng kiểm 3 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, qua trích xuất dữ liệu đăng kiểm trên hệ thống cho thấy, xe tải biển số 24C-060.13 sản xuất năm 2016, kiểm định lần gần nhất vào ngày 18.6 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 24-01D (Lào Cai), hạn tới hết ngày 17.12.2024.

3 xe ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Đ.X

Xe tải biển số 88C-247.15 sản xuất năm 2018, kiểm định lần gần nhất vào ngày 23.10.2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 88-04D (Vĩnh Phúc), hạn tới hết ngày 22.10.2024.

Xe bán tải biển số 29C-878.45 sản xuất năm 2017, kiểm định lần gần nhất vào ngày 7.11.2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (Hà Nội), hạn tới hết ngày 6.11.2024.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 6 giờ 45 sáng 12.8, tại Km 128 + 600 đoạn qua cầu Ngòi Gùa (xã Y Can, H.Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên.

Các phương tiện trong vụ tai nạn gồm xe tải mang biển số 24C-060.13 do ông Lê Thanh H. (56 tuổi, trú H.Bảo Thắng, Lào Cai) cầm lái chạy hướng Lào Cai - Hà Nội, xe tải mang biển số 88C-247.15 do anh Lê Tuấn A. (31 tuổi, trú H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) điều khiển chạy chiều Hà Nội - Lào Cai và xe bán tải mang biển số 29C-878.45 do ông Đặng Văn Q. (43 tuổi, trú H.Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển, chở theo chị Vũ Thị L. (39 tuổi, trú H.Nghĩa Hưng, Nam Định).

Vụ va chạm liên hoàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Công an H.Trấn Yên (Yên Bái) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoạn đường xảy ra tai nạn không có dải phân cách cứng và chỉ có 2 làn xe với tốc độ quy định tối đa là 80 km/giờ. Tai nạn xảy ra khiến ách tắc cả hai chiều đường. Đến khoảng 9 giờ 30 sáng, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan đã phân luồng, đảm bảo lưu thông một làn đường.