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Thế giới

Hàn Quốc bất ngờ 'chuyển hướng tiếp cận' Triều Tiên

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young tuyên bố Seoul đang chuyển từ cách tiếp cận 'phi hạt nhân hóa trước tiên' sang 'hòa bình trước tiên' trong chính sách với CHDCND Triều Tiên.

"Mục tiêu cuối cùng về phi hạt nhân hóa không bị từ bỏ, nhưng phi hạt nhân hóa không còn là bước đi đầu tiên", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Chung ngày 23.7 phát biểu tại một cuộc họp báo.

Hàn Quốc bất ngờ 'chuyển hướng tiếp cận' Triều Tiên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young

ẢNH: AFP

Theo ông Chung, Hàn Quốc đang xây dựng chiến lược mới, trong đó ưu tiên trước mắt là ngăn Triều Tiên tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân. Bước đầu tiên của cách tiếp cận này là thúc đẩy việc đóng băng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, thay vì đặt điều kiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn ngay từ đầu.

"Nếu việc phi hạt nhân hóa được đặt lên hàng đầu khi bắt đầu đối thoại, thì thực tế là đối thoại không thể bắt đầu", Bộ trưởng Chung nói. Ông Chung lập luận rằng nếu tiếp tục trì hoãn đối thoại, Triều Tiên sẽ có thêm thời gian để mở rộng kho vũ khí hạt nhân, khiến mục tiêu phi hạt nhân hóa về lâu dài càng khó đạt được. Đối thoại chính thức giữa 2 miền Triều Tiên đã bị đình chỉ trong 7 năm.

Tuyên bố của ông Chung được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tìm cách hạ nhiệt căng thẳng liên Triều. Chính quyền ông Lee đã đình chỉ các chương trình phát thanh chống Triều Tiên và thực hiện một số biện pháp hạn chế việc các nhóm hoạt động thả truyền đơn tuyên truyền sang Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, giới chức Triều Tiên đến nay vẫn phản ứng tương đối "lạnh nhạt" với các động thái từ Hàn Quốc. Giới chức Triều Tiên nhiều lần tuyên bố không quan tâm đến các đề xuất của Seoul hay việc nối lại đối thoại, đồng thời cáo buộc chính quyền ông Lee tiếp tục chính sách đối đầu bằng cách duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ.

Ông Chung cho rằng cả Triều Tiên và Mỹ vẫn có "nhu cầu chiến lược" trong việc nối lại đàm phán. Ông cũng chỉ ra các cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là những cơ hội ngoại giao tiềm năng.

Cuối năm 2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố 2 miền Triều Tiên là "2 quốc gia thù địch riêng biệt", thay vì là các bên cùng hướng đến thống nhất trong tương lai. Đây được xem là sự thay đổi lớn trong cách Triều Tiên nhìn nhận quan hệ với Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 23.7, ông Chung cũng ủng hộ việc tận dụng chính cách mô tả "2 quốc gia thù địch" của Triều Tiên để thúc đẩy một khuôn khổ mới mà ông gọi là quan hệ "2 quốc gia hòa bình". Theo ông, đây có thể là giai đoạn chuyển tiếp hướng tới mục tiêu thống nhất cuối cùng.

Ông Chung cũng đề xuất sử dụng thuật ngữ "Choson", viết tắt tên chính thức của Triều Tiên, thay cho cách gọi thông thường tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông cho biết đề xuất này vẫn đang được các chuyên gia thảo luận và sẽ cần thêm thời gian để tạo đồng thuận rộng rãi trong xã hội.

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