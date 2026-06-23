Ông Kim Jong-un gửi thông điệp mới tới Mỹ và Hàn Quốc

KCNA hôm nay 23.6 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng những "sự cố và sự kiện không thể tưởng tượng nổi, đáng kinh ngạc" đang xảy ra do lòng tham của các thế lực bá quyền, khiến các cuộc đối đầu trên khắp thế giới trở nên bạo lực hơn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, trong ảnh do KCNA công bố ngày 23.6 Ảnh: Reuters

Ông Kim cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm tình trạng đổ máu ở châu Âu và Trung Đông. Ông còn cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc liên tục nâng cấp vị thế hạt nhân chung, làm cho tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên bất ổn hơn. Ông cho rằng mục đích duy nhất của việc này là để tấn công Triều Tiên.

Trước những diễn biến đó, ông Kim nhấn mạnh "lập trường kiên định" của Triều Tiên là đẩy nhanh nỗ lực "mở rộng và tăng cường hơn nữa khả năng răn đe mạnh mẽ và hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ".

Ông Kim có phát ngôn như trên khi chủ trì cuộc họp 3 ngày của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, kết thúc hôm 22.6. Trong cuộc họp này, các quan chức cấp cao đã xem xét các sáng kiến chính sách, theo KCNA.

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Hãng thông tấn này đưa tin cuộc họp "nhất trí công nhận" rằng vị thế hạt nhân của Triều Tiên là "cách thức đúng đắn và duy nhất để chủ động và tự tin đối phó với tình hình quân sự và chính trị quốc tế khó lường".

Triều Tiên tự tuyên bố mình là một quốc gia hạt nhân và khẳng định không gì có thể thuyết phục họ từ bỏ vũ khí nguyên tử, bất chấp nhiều năm nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, theo Reuters.

Trong cuộc họp nói trên, ông Kim cũng đã ra lệnh tăng cường vũ khí thông thường và đẩy nhanh tiến độ đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược 10.000 tấn, theo KCNA.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ và Hàn Quốc đối với phát ngôn trên của ông Kim.