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Thế giới

Hàn Quốc đề cử nữ thủ tướng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/06/2026 14:41 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề cử bà Han Seong-sook, Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp, làm thủ tướng.

Tại cuộc họp báo ngày 7.6, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá bà Han là nhân sự phù hợp để phụ trách các vấn đề tăng trưởng kinh tế và sinh kế người dân, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với những thay đổi chiến lược lớn do làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và các cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp tạo ra.

"Bà Han có khả năng biến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, vốn đang được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của ngành bán dẫn và xuất khẩu, thành tăng trưởng bao trùm, lan tỏa tới mọi tầng lớp, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông Kang nói.

Hàn Quốc đề cử nữ thủ tướng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Han Seong-sook

ẢNH: AFP

Theo Reuters, nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc sau gần 20 năm, đồng thời là người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử nước này giữ chức vụ này.

Bà Han (59 tuổi) từng là giám đốc điều hành của Naver, tập đoàn internet hàng đầu Hàn Quốc. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và doanh nghiệp, bà được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới mô hình tăng trưởng của Hàn Quốc.

Việc đề cử bà Han diễn ra sau khi đảng Dân chủ cầm quyền của ông Lee giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương ngày 3.6. Tuy nhiên, đảng này vẫn thất bại trong cuộc đua thị trưởng Seoul trước phe đối lập.

Dù đề cử thủ tướng cần được Quốc hội phê chuẩn, khả năng bà Han được thông qua được cho là cao, do đảng cầm quyền hiện nắm đa số trong Quốc hội gồm 300 thành viên.

Trước bà Han Seong-sook, người phụ nữ đầu tiên giữ chức thủ tướng Hàn Quốc là bà Han Myeong-sook, đảm nhiệm cương vị này từ năm 2006 đến năm 2007, theo The Korea Times.

Trong khi đó, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Kim Min-seok được dự đoán sẽ tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền.

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