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Thế giới

Hàn Quốc huấn luyện 500.000 'chiến binh drone'

Văn Khoa
Văn Khoa
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26.6 thông báo nước này sẽ nhanh chóng mở rộng năng lực về thiết bị bay không người lái (drone) và chống drone, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay một trong những cách mở rộng năng lực drone là huấn luyện 500.000 "chiến binh drone" và trang bị hàng chục ngàn hệ thống drone cho các đơn vị tiền tuyến.

Hàn Quốc sẽ huấn luyện 500.000 'chiến binh drone' để làm gì? - Ảnh 1.

Binh sĩ Hàn Quốc cầm drone chiến thuật đa năng mang theo bom giả trong cuộc tập trận bắn hồi tháng 5 tại Trường huấn luyện bắn đạn thật Seungjin ở Pocheon, cách giới tuyến với Triều Tiên 30 km về phía nam

Ảnh: AFP

Quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch sản xuất 110.000 drone vào năm 2029 để triển khai cho toàn bộ lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến, nhằm biến thiết bị này thành trang bị tiêu chuẩn cho từng binh sĩ.

"Drone không nên chỉ là thiết bị được sử dụng bởi một số đơn vị hạn chế, mà phải là một công cụ tác chiến đa năng", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh trong một cuộc họp báo. Ông còn nhấn mạnh drone nên được binh sĩ sử dụng như một "vũ khí cá nhân thứ hai".

Ông Ahn cho biết thêm Seoul sẽ dựa vào 100% linh kiện nội địa thay vì linh kiện Trung Quốc để chế tạo các hệ thống drone, nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh.

Thông báo trên được đưa ra khi cả Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng năng lực drone, dựa trên những bài học từ các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, nơi các hệ thống drone đã nổi lên như những yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường.

"Drone giá rẻ được vận hành với số lượng lớn đang làm thay đổi căn bản bản chất của chiến tranh", ông Ahn nhận định. Theo ông, Triều Tiên cũng đang phát triển các hệ thống drone, làm gia tăng mối đe dọa đối với các cơ sở quân sự và dân sự ở Hàn Quốc. 

Kế hoạch của Hàn Quốc bao gồm mở rộng các hệ thống chống drone như vũ khí laser và sóng ngắn công suất cao, và chuyển đổi hoạt động để mỗi quân chủng có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tấn công bằng drone thay vì dựa vào một bộ chỉ huy tập trung.

Một quan chức quốc phòng cấp cao tiết lộ rằng quân đội Hàn Quốc cũng sẽ nhanh chóng mua hơn 20.000 drone giá rẻ, dùng một lần và giới thiệu các hệ thống bầy đàn dựa trên trí tuệ nhân tạo và drone cảm tử.

Hàn Quốc nói đã bắt giữ một binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ sửa đổi các quy tắc mua sắm để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ dân sự và chỉ định quân đội là bên mua chính nhằm giúp xây dựng hệ sinh thái drone trong nước, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Triều Tiên về kế hoạch mở rộng năng lực drone của Hàn Quốc.

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