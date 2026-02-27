Quân đội Mỹ bắn hạ drone chính phủ, các nghị sĩ chỉ trích

Trong một thông báo ngày 26.2, các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Rick Larsen, Bennie Thompson và Andre Carson cho biết quân đội Mỹ đã dùng hệ thống vũ khí laser để bắn hạ một drone của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) tại một khu vực gần Fort Hancock, bang Texas, theo Reuters.

Xe quân sự Mỹ được trang bị hệ thống chùm tia và radar tham gia cuộc tập trận laser tại bang Arizona năm 2024 ẢNH: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Nhóm nghị sĩ, thuộc các ủy ban giám sát hoạt động hàng không và an ninh nội địa, chỉ trích vì sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan dẫn đến vụ việc nói trên. Các nhà lập pháp cho biết đã cảnh báo từ nhiều tháng trước rằng việc Nhà Trắng loại bỏ đề xuất ngân sách đào tạo lực lượng đối phó drone là quyết định thiển cận và "giờ chúng ta đã thấy hậu quả của sự thiếu năng lực".

Reuters dẫn lời các trợ lý nghị sĩ cho biết Lầu Năm Góc đã sử dụng vũ khí laser để bắn hạ drone của CBP gần biên giới Mexico, khu vực thường xuất hiện drone của các nhóm buôn ma túy từ nước láng giềng.

Vụ việc khiến Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) ban hành lệnh cấm bay tại khu vực Fort Hancock gần biên giới đến ngày 24.6. FAA nói ra quyết định "vì lý do an ninh đặc biệt" và cho hay lệnh này không ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại và chuyến bay cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn.

Đây là lần thứ hai trong 2 tuần xảy ra một vụ đối phó drone bằng laser tại khu vực. Lần trước, CBP đã sử dụng vũ khí laser để đối phó mục tiêu gần căn cứ Fort Bliss, thành phố El Paso, cách Fort Hancock khoảng 80 km. Vụ việc đó khiến FAA cho dừng hoạt động tại sân bay El Paso và khu vực xung quanh trong 10 ngày. Quyết định được hủy bỏ sau đó khoảng 8 giờ.

CBP đã triển khai vũ khí laser trong tháng 2 để bắn hạ 4 drone nghi của các nhóm buôn lậu, bất chấp cảnh báo từ FAA rằng công nghệ này có thể gây mất an toàn cho những chuyến bay thương mại trong khu vực.

Giới truyền thông đưa tin rằng lệnh cấm bay được đưa ra do lo ngại việc sử dụng hệ thống vũ khí chống drone bằng laser. FAA được cho là đã đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm quanh El Paso nếu Lầu Năm Góc hoãn các thử nghiệm tiếp theo trong lúc chờ đánh giá an toàn của FAA.

Lầu Năm Góc và CBP mới đây nói rằng họ có quyền triển khai vũ khí laser mà không cần FAA phê chuẩn. Trong khi đó, giới nghị sĩ quốc hội chỉ trích sự thiếu phối hợp giữa FAA và Lầu Năm Góc.