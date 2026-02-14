Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ dùng cả vũ khí laser bí mật chỉ để bắn bong bóng?

Vi Trân
Vi Trân
14/02/2026 10:50 GMT+7

Lực lượng biên phòng Mỹ được cho là đã sử dụng hệ thống laser bí mật của quân đội chỉ để bắn quả bóng bay tại biên giới Mexico, gây căng thẳng giữa các cơ quan trong nước.

Truyền thông Mỹ hôm 12.2 đưa tin Lực lượng Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) đã sử dụng hệ thống vũ khí laser bí mật để bắn một quả bóng bay tại thành phố El Paso (bang Texas) hôm 9.2, theo đài RT.

Mỹ dùng vũ khí laser chỉ để bắn bóng bay đồ chơi? - Ảnh 1.

Một phương tiện được trang bị hệ thống LOCUST

ẢNH: LỤC QUÂN MỸ

Theo Reuters, hệ thống được sử dụng là AeroVironment LOCUST, loại vũ khí laser có công suất 20 kw mà quân đội Mỹ đang thử nghiệm để đối phó máy bay không người lái (UAV) và các mối đe dọa trên không. Hệ thống này được Lầu Năm Góc cho CBP mượn.

Theo thông tin, CBP triển khai hệ thống tại căn cứ Fort Bliss gần sân bay quốc tế El Paso để ngăn chặn UAV khả nghi của các băng nhóm Mexico. Tuy nhiên, qua phân tích mảnh vỡ rơi xuống, ít nhất 3 vật thể được xác định chỉ là bóng bay.

Vụ việc đã gây căng thẳng giữa các cơ quan Mỹ, khi Cục Hàng không liên bang (FAA) cáo buộc CBP phớt lờ cảnh báo để sử dụng hệ thống laser, gây nguy cơ cho máy bay thương mại.

FAA đã ban hành lệnh đóng không phận 10 ngày tại El Paso vào ngày 11.2 nhưng dỡ bỏ chỉ 7 giờ sau đó nhưng không giải thích lý do.

Chiến hạm Mỹ thử vũ khí laser trên Thái Bình Dương

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã khen ngợi nỗ lực chống UAV chung của FAA và Lầu Năm Góc nhưng không xác nhận việc sử dụng hệ thống laser.

Vụ việc xảy ra giữa căng thẳng biên giới Mỹ và Mexico, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc quốc gia láng giềng không ngăn chặn lực lượng buôn ma túy và đe dọa can thiệp bằng quân sự.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Mexico đã yêu cầu Mỹ giải thích việc đóng cửa không phận tại El Paso.

