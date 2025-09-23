Truy tố người chiếu laser vào trực thăng Marine One sắp chở Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi trực thăng Marine One ở căn cứ hỗn hợp Andrews (bang Maryland) hôm 22.9 ảnh: reuters

Bản khai được ký bởi một sĩ quan Mật vụ Mỹ tên Diego Santiago, theo đó một người tên Jacob Samuel Winkler đã chiếu chùm tia laser đỏ vào ông Santiago, trước khi chỉnh sang hướng của trực thăng Marine One.

Người tên Winkler hiện bị truy tố tội chiếu tia laser vào một phương tiện hàng không. Đây là tội danh hình sự có thể bị phạt tới 5 năm tù giam. Bản khai cũng đã được Thẩm phán Zia Faruqui thuộc Tòa án Quận Columbia (D.C) ký xác nhận.

Sĩ quan Santiago cho biết đã phát hiện ông Winkler "không mặc áo, vừa nói chuyện một mình vừa la hét" khi đang đứng trên vỉa hè Đại lộ Constitution ở Washington D.C.

Khi viên sĩ quan chiếu đèn pin về phía người này, ông Winkler đã chiếu ngược lại bằng tia laser khiến sĩ quan Santiago mất phương hướng. Kế đến, đối tượng tiếp tục chiếu laser về phía trực thăng Marine One chở Tổng thống Trump.

Lúc đó, ông Trump đang đi bộ trên bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng để đến nơi đậu trực thăng, chuẩn bị hành trình đến Mount Vernon (bang Virginia) vào chiều tối 20.9 (giờ địa phương).

The Hill dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng Mật vụ Mỹ cho biết một người đã bị khống chế và bắt giữ vì có hành động bạo lực đối với cá nhân trên máy bay. Đối tượng đã bị đưa đến Sở Cảnh sát thủ đô và vụ việc không gây ảnh hưởng gì cho công tác bảo vệ tổng thống.

Theo bản khai, hành vi của người tên Winkler "có nguy cơ làm chói mắt phi công và khiến họ mất phương hướng, đặc biệt nguy hiểm trong các chuyến bay thấp gần các trực thăng khác và gần khu vực Đài tưởng niệm Washington". Tình huống này đã đẩy trực thăng Marine One đến nguy cơ va chạm trên không.

Trong lúc bị thẩm vấn, người bị bắt đã xin lỗi Tổng thống Trump, biện hộ rằng mình mắc tật chiếu đèn laser vào bất cứ đâu.