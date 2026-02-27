Thụy Điển đối phó drone 'nghi của Nga' gần tàu sân bay Pháp

Quân đội Thụy Điển ngày 26.2 cho biết vụ việc xảy ra trước đó một ngày tại eo biển Oresund, gần thành phố Malmo, nơi tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ghé thăm từ ngày 25.2, theo AFP. Một tàu hải quân Thụy Điển đã phát hiện drone khả nghi trong cuộc tuần tra và lực lượng vũ trang đã có biện pháp đối phó để vô hiệu hóa drone trước khi mất liên lạc.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp (R91) neo tại cảng biển ở Malmo (Thụy Điển) ngày 25.2 ẢNH: REUTERS

Không có drone nào được nhìn thấy sau đó nữa. Thụy Điển đang điều tra vụ việc. Charles de Gaulle là soái hạm của Hải quân Pháp, đang cùng các tàu hộ tống ghé thăm Malmo lần đầu tiên trước khi tham gia cuộc tập trận của NATO.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp Guillaume Vernet cho biết chiếc drone bị gây nhiễu khi cách tàu sân bay khoảng 7 hải lý (gần 13 km). "Hệ thống của Thụy Điển đã hoạt động hoàn hảo và không làm gián đoạn các hoạt động trên tàu", ông Vernet thông báo. Người phát ngôn cũng cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay được trang bị hệ thống bảo vệ riêng nhưng khi đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của đối tác, tàu được bảo vệ bởi nước chủ nhà.

Ngày 26.2, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho rằng chiếc drone có thể từ Nga "bởi có một tàu quân sự Nga ở khu vực lân cận vào thời điểm xảy ra vụ việc". "Rất có thể có mối liên hệ rõ ràng giữa tàu quân sự Nga và chiếc drone này", ông Jonson nói, đồng thời nghi ngờ thiết bị trên đã xâm phạm không phận Thụy Điển.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tiêm kích Rafale trên tàu sân bay Charles de Gaulle tại Malmo ngày 25.2 ẢNH: REUTERS

Gây nhiễu là hoạt động sử dụng thiết bị tác chiến điện tử để phá kết nối giữa thiết bị bay và người điều khiển hoặc làm gián đoạn các công cụ điều hướng của drone.

Vụ việc này là trường hợp mới nhất trong số hàng loạt vụ drone lạ bay qua các sân bay và khu vực quân sự, công nghiệp nhạy cảm trên khắp châu Âu trong vài năm gần đây, gây ra nhiều gián đoạn và xáo trộn. Hồi tháng 12.2025, quân đội Pháp đã sử dụng thiết bị gây nhiễu khi phát hiện nhiều drone khả nghi bay qua một căn cứ của tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.