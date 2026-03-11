Hàn Quốc lên tiếng việc Mỹ điều chuyển khí tài sang Trung Đông

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 11.3 cho biết chính phủ không hài lòng với thông tin về việc điều chuyển khí tài, nhưng thừa nhận Seoul khó có thể can thiệp về quyết định đó. "Chính phủ đang phản đối việc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc rút một số vũ khí phòng không để phục vụ nhu cầu quân sự riêng của họ, Nhưng thực tế phũ phàng là chúng ta không thể thực hiện đầy đủ những ý kiến của mình", ông nói.

Các tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống THAAD được nhìn thấy tại Seongju, Hàn Quốc vào năm 2017 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi The Washington Post đưa tin Mỹ đang chuyển một phần hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông. Trong khi đó, một bức ảnh do Hãng tin Yonhap công bố gần đây cho thấy các bộ phận của hệ thống THAAD dường như đang được tháo dỡ tại Seongju, cách Seoul khoảng 220 km về phía nam.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc một số đơn vị của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) được triển khai ra nước ngoài sẽ không ảnh hưởng đến năng lực răn đe hiện có đối với Triều Tiên, đồng thời từ chối xác nhận thông tin về việc điều chuyển.

Một quan chức Hàn Quốc cho rằng việc bình luận về khả năng tái triển khai các tài sản quân sự là "không phù hợp" và kêu gọi truyền thông tránh suy đoán về các vấn đề nhạy cảm.

Mỹ - đồng minh an ninh chủ chốt của Seoul - hiện duy trì khoảng 28.500 binh sĩ cùng nhiều hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc nhằm răn đe Triều Tiên.

Hệ thống THAAD, được triển khai tại Hàn Quốc từ năm 2017, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa bằng công nghệ "đánh trúng để tiêu diệt". Việc triển khai hệ thống này trước đây từng vấp phải phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho-hyun hôm 6.3 cũng cho biết Seoul và Washington đang thảo luận khả năng tái triển khai một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ tới Trung Đông. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một số khẩu đội có thể được chuyển tới các căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Trong khi đó, báo JoongAng Daily của Hàn Quốc nhận định bất kỳ sự suy giảm nào trong năng lực phòng thủ của Seoul cũng có thể làm dấy lên quan ngại, đồng thời kêu gọi chính phủ đảm bảo các khí tài được điều động sẽ sớm quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đẩy nhanh việc tăng cường năng lực phòng thủ của chính Hàn Quốc.

Trong khi đó, Nhật Bản - nơi có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú - cũng đang phải thích nghi với việc Washington gấp rút điều động khí tài quân sự tới Trung Đông. Theo Viện Hải quân Mỹ, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đóng tại Yokosuka, phía nam Tokyo, hiện đã được triển khai tới biển Ả Rập.

Động thái này làm dấy lên lo ngại tại Nhật Bản. Lãnh đạo đảng đối lập Nhật Bản Junya Ogawa chỉ trích: "Nhật Bản không cho phép lực lượng Mỹ đóng quân tại đây để họ có thể xuất phát từ các căn cứ đó và bắn tên lửa về phía Trung Đông".