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Thế giới

Hàn Quốc miễn phí visa cho khách đoàn Việt Nam

Tuyết Lan
Tuyết Lan
Khách du lịch theo đoàn từ Việt Nam và 5 nước khác tiếp tục được Hàn Quốc miễn lệ phí xin visa đến hết ngày 31.12.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm nay 1.7 cho biết sẽ gia hạn việc miễn phí xin visa cho khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia đến ngày 31.12, nhằm mục đích hỗ trợ phục hồi du lịch quốc tế, theo báo Korea Herald.

Việc miễn phí áp dụng cho khách du lịch theo đoàn từ Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines. Chính sách miễn lệ phí xin visa 15 USD dự kiến hết hạn vào cuối tháng 6, nhưng Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa quyết định gia hạn đến hết năm nay.

Hàn Quốc miễn phí visa cho khách đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Du khách từ Việt Nam và các nước trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc hồi tháng 4.2026

Ảnh: Thế Quang

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết nhu cầu về visa du lịch theo đoàn đang tăng lên, đặc biệt là từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Theo số liệu của Bộ Du lịch Hàn Quốc, hơn 790.000 khách du lịch đã nhập cảnh Hàn Quốc theo diện visa du lịch khách đoàn trong năm 2025, tăng 39% so với năm trước. Khách du lịch theo đoàn từ Việt Nam tăng 5%. Khách từ Ấn Độ tăng mạnh gần gấp đôi.

Trong khi đó, Bộ Du lịch Hàn Quốc lưu ý rằng tỷ lệ khách du lịch đoàn rời khỏi tour đã đặt và trở thành cư dân bất hợp pháp đã giảm xuống còn 0,07% trong năm 2025, chưa bằng một nửa so với mức 0,19% được ghi nhận một năm trước đó, cho thấy chương trình đã được quản lý ổn định.

Hàn Quốc miễn phí visa cho khách đoàn Việt Nam - Ảnh 2.
Hàn Quốc miễn phí visa cho khách đoàn Việt Nam - Ảnh 3.

Hàn Quốc là một trong những điểm đến được du khách quan tâm

Ảnh: Thế Quang

Bộ Du lịch cho biết việc miễn phí có thể đã khuyến khích nhiều khách du lịch nhóm đến thăm Hàn Quốc hơn, cùng với việc cải thiện quan hệ ngoại giao và sự lan tỏa văn hóa Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc cũng cho rằng việc gia hạn dự kiến sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách du lịch đoàn nước ngoài và góp phần vào sự phục hồi của ngành du lịch và nền kinh tế địa phương.

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