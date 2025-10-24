Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hàn Quốc nói nổ súng cảnh cáo vì 20 binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
24/10/2025 21:10 GMT+7

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua khu phi quân sự (DMZ) vào cuối tuần trước, khiến Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo cho đến khi họ rút lui.

Tờ Korea Times dẫn thông báo từ JCS hôm 23.10 cho hay các binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới trong ngày 19.10 tại thành phố Paju, phía tây bắc thủ đô Seoul.

Theo JCS, quân đội Hàn Quốc đã phát cảnh báo và bắn cảnh cáo khi các binh sĩ này tiếp tục di chuyển về phía nam, JCS cho biết. Sau đó, các binh sĩ Triều Tiên đã rút lui mà không có bất kỳ phản ứng nào đặc biệt.

JCS cho biết các binh sĩ này khi đó có thể đang làm các công tác như dọn dẹp đất hoặc đặt mìn trong khu vực đệm, và có thể đã tạm thời vượt qua giới tuyến trong khi làm việc. Một số người trong số họ có vũ khí.

20 binh sĩ Triều Tiên vượt qua Khu phi quân sự DMZ, Hàn Quốc nổ súng- Ảnh 1.

Binh lính Hàn Quốc đứng gác tại Khu vực An ninh Chung ở làng biên giới DMZ Panmunjom, tháng 3.2023

ẢNH: REUTERS

Vụ việc đó xảy ra cùng ngày với việc một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu qua biên giới ở Cheorwon (tỉnh Gangwon), là trường hợp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức.

Korea Times dẫn lời giới chức quân sự cho biết hai vụ việc dường như không liên quan đến nhau do khác biệt về thời gian và địa điểm.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị đưa vào biên chế tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5, được truyền thông nước này mệnh danh là “tên lửa quái vật”.

Hyunmoo-5, được trình làng trong lễ duyệt binh của Hàn Quốc vào năm 2024, là dòng tên lửa đạn đạo tầm xa mạnh nhất của nước này. Tên lửa có khả năng mang đầu đạn nặng tới 8 tấn và đủ sức tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 600 km đến hơn 5.000 km. Nếu được gắn đầu đạn xuyên boong-ke, Hyunmoo-5 đủ sức phá huỷ các hầm ngầm kiên cố.

Trong khi đó, Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa hôm 22.10, đánh dấu lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ tháng 5.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc nói với tờ Korea Times rằng quân đội nước này "đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Triều Tiên và thực hiện các biện pháp cần thiết theo đúng quy trình tác chiến”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào tuần tới tại hội nghị thượng đỉnh APEC.

Xem thêm bình luận