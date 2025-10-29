Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàn Quốc tặng ông Trump vương miện vàng và huân chương cao quý nhất

Khánh Huyền
Khánh Huyền
29/10/2025 17:22 GMT+7

Ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên được Hàn Quốc trao tặng Huân chương Đại Hòa Mugunghwa và bản sao vương miện vàng Cheonmachong để ghi nhận vai trò của ông trong 'kiến tạo hòa bình' trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng Yonhap ngày 29.10 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được Tổng thống Lee Jae-myung trao tặng Huân chương Đại Hòa Mugunghwa và bản sao chiếc vương miện vàng của vương quốc Silla cổ.

Phát biểu tại buổi lễ đón Tổng thống Trump ở thành phố Gyeongju hôm nay, Tổng thống Lee cho biết vương miện thể hiện “sự gắn kết thiêng liêng giữa quyền lực của trời và chủ quyền trên mặt đất, cũng như sức mạnh và uy quyền của một nhà lãnh đạo”.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.10.2025 được Tổng thống Lee Jae-myung trao tặng Huân chương Đại Hòa Mugunghwa và bản sao chiếc vương miện vàng của vương quốc Silla cổ

ảnh: Reuters

ảnh: Reuters

Theo Yonhap, Hàn Quốc trao tặng vương miện vàng cho ông Trump nhằm ghi nhận Tổng thống Mỹ như “người kiến tạo hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên. Hành động này cũng thể hiện mong muốn mở ra thời kỳ hoàng kim mới trong quan hệ liên minh Hàn - Mỹ và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump nói sẽ "trân trọng tấm huân chương tuyệt đẹp này và coi đây là một vinh dự lớn". Ông Trump khẳng định sẽ phát triển mối quan hệ Mỹ - Hàn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi muốn đội nó ngay bây giờ". Một quan chức Hàn Quốc cho biết ông chính là Tổng thống Mỹ đầu tiên nhận được vinh dự này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình (2017-2021), Tổng thống Trump đã có 3 cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên - Chủ tịch Kim Jong-un, trước khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Trong ngày 29.10, ông Trump tiếp tục đề cập mong muốn gặp lại ông Kim, song đến nay Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bình luận nào về động thái này.

Theo Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, bản sao này được dựa trên nguyên tác vương miện vàng Silla, biểu tượng cho quyền lực thiêng liêng và sự cai trị của các vương triều xưa.

Ông Trump đến Hàn Quốc trong chặng cuối chuyến công du châu Á, sau khi tới Malaysia và Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Bên lề hội nghị APEC, Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc gặp rất được quan tâm. 

Các nguồn tin ngoại giao cho hay một số nhà lãnh đạo đã điều chỉnh lịch trình để phù hợp với thời gian của ông Trump, vì ông đến và rời Hàn Quốc sớm hơn so với lịch trình chính thức của hội nghị APEC, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng hiến pháp cấm ông tái tranh cử sau khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 1.2029, theo Reuters.

Kinh tế khu vực hồi hộp chờ thượng đỉnh Mỹ - Trung

Triều Tiên phóng tên lửa, ông Trump muốn gặp ông Kim Jong-un

