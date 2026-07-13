Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hàn Quốc tìm thấy thi thể thủy thủ mất tích gần giới tuyến biển liên Triều

Văn Khoa
Văn Khoa
Hải quân Hàn Quốc sáng nay 13.7 thông báo đã tìm thấy thi thể của một thủy thủ mất tích trên biển cuối tuần qua gần giới tuyến biển với CHDCND Triều Tiên.

Trong một thông báo, Hải quân Hàn Quốc cho hay đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ sau khi thủy thủ nói trên mất tích khỏi một tàu tuần tra đang hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc và tìm thấy thi thể của người này cách bờ biển khoảng 52 km về phía đông, theo Reuters. Thông báo không cung cấp bất kỳ thông tin nào về hoàn cảnh mất tích của thủy thủ.

Hàn Quốc tìm thấy thi thể thủy thủ mất tích trên biển gần Triều Tiên - Ảnh 1.

Một binh sĩ thuộc hải quân Hàn Quốc tuần tra trên bãi biển đảo Yeonpyeong, gần giới tuyến biển với Triều Tiên vào ngày 8.1.2024

Ảnh: AFP

Trong khi đó, theo AFP, thủy thủ mất tích là học viên hải quân, được nhìn thấy lần cuối trong ca trực đêm trên một tàu khu trục của hải quân vào khoảng từ nửa đêm 11.7 đến rạng sáng 12.7. Vụ mất tích được phát hiện sau khi thủy thủ không có mặt trong ca trực buổi sáng.

Hôm 12.7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo đã đề nghị Bình Nhưỡng "hợp tác trên cơ sở nhân đạo trong việc tìm kiếm và đưa người này trở về", theo Yonhap. Giới chức Hàn Quốc đã thông báo vụ việc cho phía Triều Tiên thông qua các kênh liên lạc hàng hải quốc tế. Đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi từ Triều Tiên về đề nghị này.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh các kênh liên lạc trực tiếp giữa 2 miền Triều Tiên vẫn bị gián đoạn do quan hệ căng thẳng kéo dài. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang theo đuổi cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Triều Tiên, thông qua đối thoại và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Vào năm 2020, một quan chức thuộc Bộ Thủy sản Hàn Quốc đã trôi dạt qua giới tuyến biển liên Triều sau khi mất tích khỏi một tàu tuần tra ngoài khơi bờ biển phía tây và bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết, theo Reuters. Bình Nhưỡng sau đó đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về vụ việc.

Tin liên quan

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm thủy thủ mất tích

Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm thủy thủ mất tích

Hàn Quốc đề nghị CHDCND Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm và đưa về một thủy thủ hải quân mất tích, sau khi người này được cho là có khả năng trôi dạt qua đường ranh giới biển trên thực tế giữa 2 miền.

Hàn Quốc phát hiện máy bay quân sự Trung Quốc - Nga bay vào ADIZ

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc tìm thấy thi thể thủy thủ mất tích giới tuyến biển liên Triều Triều Tiên Hải Quân Hàn Quốc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận