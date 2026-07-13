Hàn Quốc tìm thấy thi thể thủy thủ mất tích gần giới tuyến biển liên Triều

Trong một thông báo, Hải quân Hàn Quốc cho hay đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ sau khi thủy thủ nói trên mất tích khỏi một tàu tuần tra đang hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc và tìm thấy thi thể của người này cách bờ biển khoảng 52 km về phía đông, theo Reuters. Thông báo không cung cấp bất kỳ thông tin nào về hoàn cảnh mất tích của thủy thủ.

Một binh sĩ thuộc hải quân Hàn Quốc tuần tra trên bãi biển đảo Yeonpyeong, gần giới tuyến biển với Triều Tiên vào ngày 8.1.2024 Ảnh: AFP

Trong khi đó, theo AFP, thủy thủ mất tích là học viên hải quân, được nhìn thấy lần cuối trong ca trực đêm trên một tàu khu trục của hải quân vào khoảng từ nửa đêm 11.7 đến rạng sáng 12.7. Vụ mất tích được phát hiện sau khi thủy thủ không có mặt trong ca trực buổi sáng.

Hôm 12.7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo đã đề nghị Bình Nhưỡng "hợp tác trên cơ sở nhân đạo trong việc tìm kiếm và đưa người này trở về", theo Yonhap. Giới chức Hàn Quốc đã thông báo vụ việc cho phía Triều Tiên thông qua các kênh liên lạc hàng hải quốc tế. Đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi từ Triều Tiên về đề nghị này.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh các kênh liên lạc trực tiếp giữa 2 miền Triều Tiên vẫn bị gián đoạn do quan hệ căng thẳng kéo dài. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang theo đuổi cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Triều Tiên, thông qua đối thoại và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Vào năm 2020, một quan chức thuộc Bộ Thủy sản Hàn Quốc đã trôi dạt qua giới tuyến biển liên Triều sau khi mất tích khỏi một tàu tuần tra ngoài khơi bờ biển phía tây và bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết, theo Reuters. Bình Nhưỡng sau đó đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về vụ việc.