Hàn Quốc truy tố giáo chủ Tân Thiên Địa

Theo hãng tin Yonhap, đội đặc nhiệm chung giữa cảnh sát và công tố viên ngày 29.6 đã truy tố ông Lee Man-hee, giáo chủ của giáo phái Tân Thiên Địa vì hành vi ép buộc tín hữu gia nhập đảng đối lập Quyền lực Nhân dân (PPP) trước các cuộc bầu cử.

Truyền hình Hàn Quốc phát sóng bản tin về cuộc họp báo của Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee hồi năm 2020 ẢNH: REUTERS

Ông Lee Man-hee (95 tuổi) bị tình nghi đã ép buộc ít nhất 56.472 người theo giáo phái này gia nhập đảng PPP từ tháng 7.2021 đến tháng 1.2024, nhằm ảnh hưởng kết quả cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng vào năm 2022 và các cuộc bầu cử khác vào năm 2024.

Đó là giai đoạn PPP là đảng cầm quyền và người giữ chức Tổng thống là ông Yoon Suk Yeol.

Quyết định truy tố được đưa ra sau khi một tòa án hôm 24.6 phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Lee Man-hee với cáo buộc cản trở hoạt động và vi phạm Đạo luật đảng chính trị. Lệnh bắt giữ được phê chuẩn vì lo ngại nghi can tiêu hủy bằng chứng.

Cơ quan điều tra cho biết bản cáo trạng được đưa ra khi thời hạn 5 năm đối với cáo buộc ông Lee ép buộc các thành viên nhà thờ gia nhập một đảng chính trị vào tháng 7.2021 sắp hết hạn.

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Vụ bắt giữ ông Lee nằm trong bối cảnh cảnh sát và các công tố viên Hàn Quốc đang mở chiến dịch điều tra chung từ tháng 1 nhằm làm rõ nghi vấn cấu kết giữa các nhóm tôn giáo và giới chính trị gia.

Trước đó, Tân Thiên Địa đã phản đối yêu cầu bắt giữ từ phía công tố viên, viện dẫn việc ông Lee đã tuổi cao sức yếu và vẫn luôn hợp tác với quá trình điều tra. Giáo phái này hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ truy tố.