Nhằm bảo đảm tính công bằng cho kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT) diễn ra trong ngày 19.11, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành những quy định kiểm soát an ninh gắt gao, đặc biệt trước những lo ngại về nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ tinh vi, Yonhap đưa tin ngày 17.11.

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc năm 2025 ẢNH: REUTERS

Cụ thể, toàn bộ thí sinh không được mang các thiết bị điện tử vào phòng thi như điện thoại, các loại thiết bị kính, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây, bút viết tích hợp camera và camera siêu nhỏ vào điểm thi. Nếu mang theo, thí sinh phải tắt nguồn và nộp lại cho giám thị trước phiên thi đầu tiên. Mọi trường hợp bị phát hiện tàng trữ thiết bị đều bị khép vào tội gian lận, bất kể thiết bị đó đã được sử dụng hay chưa.

Tại phòng thi, cúc áo của thí sinh sẽ được dán kín bằng nhãn dán nhằm che lấp các camera thu nhỏ giấu kín. Tất cả kính mắt phải đặt lên bàn để kiểm tra xem có phải là kính AI hay không. Đáng chú ý, một tin nhắn khẩn cấp phát ra âm thanh báo động lớn (ngay cả khi máy đang để chế độ im lặng) sẽ được gửi đến mọi điện thoại nhằm dò tìm các thiết bị chưa nộp lại. Mạng internet xung quanh khu vực thi cũng sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Ngoài những biện pháp phòng ngừa, chính phủ Hàn Quốc cũng ban hành chế tài nghiêm khắc. Những trường hợp gian lận sẽ bị cấm thi CSAT trong 10 năm, so với trước đây là 1 năm. Thí sinh gian lận còn có nguy cơ đối mặt cáo buộc hình sự, bị hủy kết quả hoặc buộc thôi học nếu hành vi vi phạm bị phát hiện sau khi đã trúng tuyển.

Thủ tướng Han Seong-sook cho biết thêm khoảng 8.400 nhân sự (gồm 1.800 chuyên gia về thiết bị thông minh và 6.600 giám thị hành lang) sẽ được bổ sung để phối hợp với 75.000 giám thị tại 1.312 điểm thi trên toàn quốc. Giới chức cũng sẽ hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn để điều tra hậu kỳ đối với những nghi án dùng AI chụp ảnh đề thi để lấy đáp án.

Động thái siết chặt an ninh trên được gấp rút triển khai trong bối cảnh công chúng Hàn Quốc bàng hoàng với thông tin thủ khoa kỳ thi chứng chỉ chuyên gia thuế quốc gia thừa nhận dùng AI để gian lận.