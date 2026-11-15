Chỉ sai 1/160 câu, thủ khoa Hàn Quốc thú nhận gian lận bằng AI

Theo AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul, thí sinh này đứng đầu cả 2 vòng thi diễn ra vào tháng 4 và tháng 7. Đặc biệt, ở vòng đầu tiên, người này đạt 397,5/400 điểm, chỉ trả lời sai 1 trong tổng số 160 câu hỏi.

Kết quả gần như tuyệt đối làm dấy lên nghi vấn thí sinh sử dụng kính thông minh để gian lận, song người này ban đầu bác bỏ cáo buộc.

Các học sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học tại một trường học ở Seoul hồi tháng 11.2022 ẢNH: AFP

Ngày 15.11, cảnh sát xác nhận đã nhận được văn bản thú nhận hành vi gian lận thông qua luật sư của thí sinh và chuyển vụ việc cho bộ phận điều tra.

Trong video đăng trên kênh YouTube của luật sư, người này thừa nhận sử dụng thiết bị ghi hình thu nhỏ để chụp đề thi, nhờ AI tìm đáp án và xem kết quả qua điện thoại. "Tôi vô cùng hối hận về những gì mình đã làm", thí sinh nói.

Giải thích động cơ, người này cho biết đã gặp khó khăn tài chính sau khi nghỉ việc để kinh doanh, đồng thời chịu áp lực vì không muốn khiến cha mẹ thất vọng. Luật sư từ chối tiết lộ thêm chi tiết về phương thức gian lận nhằm tránh nguy cơ bị người khác bắt chước.

Kỳ thi do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK) tổ chức, với 2 giám thị giám sát tại phòng thi. Vụ việc đặt ra câu hỏi về hiệu quả kiểm soát thiết bị công nghệ trong các kỳ thi chuyên môn.

Trước đó, HRDK thông báo phát hiện một thí sinh sử dụng kính thông minh trong kỳ thi chứng chỉ kỹ sư khí đốt hồi tháng 10, thông qua hệ thống giám sát ứng dụng AI.

Giới chức Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ. Chính phủ trước đó công bố kế hoạch xử lý hình sự những trường hợp sử dụng thiết bị trái phép trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Suneung dự kiến diễn ra ngày 19.11, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định đang xem xét nghiêm túc nguy cơ gian lận công nghệ.

Chánh văn phòng Tổng thống Lim Kwang-hyun cho biết chính phủ đang khẩn trương xây dựng các biện pháp ứng phó, đồng thời tổ chức cuộc họp chuyên trách để tăng cường bảo đảm tính công bằng của kỳ thi.