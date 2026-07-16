Thái Lan xem xét đình chỉ hơn 5.800 công chức sau vụ gian lận thi cử

Vụ bê bối nói trên bắt đầu vào tháng trước, khi các nhà điều tra thông báo kết luận cho thấy các quan chức đã nhận hối lộ lên đến 800.000 baht (hơn 625 triệu đồng) để sửa đổi kết quả thi của các thí sinh bằng phần mềm điện tử, giúp họ vượt qua các kỳ thi bắt buộc để được bổ nhiệm hoặc thăng chức trong chính quyền.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) chủ trì cuộc họp về cuộc điều tra vụ gian lận thi công chức tại Cục Điều tra Trung ương ở Bangkok ngày 15.7 Ảnh: AFP

Cảnh sát đã phát hiện bất thường trong kết quả của 5.814 công chức tham gia các kỳ thi này, theo ông Unsit Sampuntharat, một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan, nói với các phóng viên hôm nay. Ông Unsit cho biết thêm số công chức liên quan có thể bị đình chỉ công tác trong lúc chờ quyết định, có thể được công bố sớm nhất vào ngày 17.7.

"Thiệt hại là rất lớn, và điều đó là không công bằng đối với những người đã có được vị trí của mình một cách trung thực", ông Unsit nói.

Bộ Nội vụ Thái Lan thông báo sẽ xem xét lại khoảng 800.000 bài thi khi các nhà điều tra tìm cách xác định toàn bộ mức độ gian lận.

Theo cảnh sát, 2 người đàn ông và 1 phụ nữ bị cáo buộc là chủ mưu vụ việc đã bị bắt giữ với các cáo buộc như tiêu hủy và che giấu tài liệu nhà nước. Nếu bị kết tội, họ có thể bị phạt tiền và đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra chung kéo dài 17 ngày của cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, vốn đã đặt việc chống tham nhũng lên hàng đầu, hôm 15.7 lên án vụ gian lận thi công chức nói trên là "ghê tởm". Ông cảnh báo về một "vòng luẩn quẩn" trong đó các quan chức sử dụng các phương tiện tham nhũng để có được các vị trí trong chính quyền để rồi điều này lại tạo cho họ thêm cơ hội tham nhũng.