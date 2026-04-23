Han Sara tham gia sự kiện ngoại giao cấp cao, nối nhịp văn hóa Việt - Hàn

Han Sara cho biết đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp sau gần 10 năm hoạt động tại Việt Nam Ảnh: NVCC

Nhận lời mời từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ngày 22.4, ca sĩ Han Sara đã có mặt tại Hà Nội để tham dự lễ tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong sự kiện trang trọng này, nữ ca sĩ vinh dự được sắp xếp ngồi cùng bàn với Tổng thống và phu nhân.

Với nữ ca sĩ, đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động của cô tại "quê hương thứ hai". Việc tham dự sự kiện ngoại giao mang tính biểu tượng lần này không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn cho thấy sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của cô trong việc kết nối văn hóa Việt - Hàn. Từ một nghệ sĩ trẻ người Hàn Quốc tham gia hoạt động tại Việt Nam, từng bước tạo chỗ đứng trong thị trường âm nhạc đến gương mặt quen thuộc với khán giả, Han Sara được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ trẻ mang tinh thần hội nhập và giao thoa văn hóa.

Nữ ca sĩ gốc Hàn tại lễ đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều là người Hàn Quốc, Han Sara mang trong mình nền tảng văn hóa Hàn, sau đó theo gia đình sang Việt Nam từ năm 10 tuổi. Sau khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2017, Han Sara quyết định chọn ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp ca hát. Chính sự giao thoa tự nhiên giữa hai nền văn hóa đã tạo nên một màu sắc riêng biệt cho sao nữ 10X trong thị trường âm nhạc Việt.

Đầu năm 2026, Han Sara trở về quê hương Hàn Quốc nhận giải Korea First Brand Awards 2026, nhằm tôn vinh những thương hiệu và cá nhân được người tiêu dùng kỳ vọng sẽ dẫn dắt xu hướng của năm tiếp theo. Han Sara được vinh danh ở hạng mục dành cho nghệ sĩ nữ có ảnh hưởng và tiềm năng nổi bật tại thị trường Việt Nam trong năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ nhận một giải thưởng uy tín ngay tại Hàn Quốc, quê hương nơi cô sinh ra, sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Hành trình nghệ thuật của Han Sara tại Việt Nam

Han Sara gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang trẻ trung

Han Sara sinh năm 2000, là ca sĩ người Hàn Quốc. Cô được chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017, gây ấn tượng bởi chất giọng trong trẻo cùng khả năng giao tiếp tự nhiên bằng tiếng Việt. Sau cuộc thi, cô theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, trình làng một số dự án âm nhạc như Vì yêu là nhớ, Tớ thích cậu, Đếm cừu… tạo được tiếng vang trên thị trường âm nhạc.

Nữ ca sĩ từng có quãng thời gian dài vắng bóng khỏi làng giải trí khi đối mặt với nhiều thử thách và áp lực. Những ý kiến trái chiều về khả năng ca hát cũng như định hướng nghệ thuật từng khiến Han Sara không ít lần rơi vào trạng thái tự ti, thậm chí hoài nghi chính mình. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, nữ ca sĩ gốc Hàn dành thời gian trau dồi kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp nghệ thuật, từng bước hoàn thiện từ hình ảnh đến màu sắc âm nhạc.

Năm 2025, Han Sara đánh dấu sự trở lại với thị trường âm nhạc khi tham gia Em xinh say hi. Nhờ hiệu ứng tích cực từ chương trình, tên tuổi của cô dần lấy lại sức hút và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.