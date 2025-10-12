Concert 2 'Em xinh say hi' gặp hàng loạt sự cố

Theo đó, trong phần encore chuẩn bị cho màn chào kết của 30 Em xinh say hi, hiệu ứng pháo hoa mãn nhãn đã được sử dụng. Tuy vậy, một quả pháo tầm thấp đã bị bắn lạc, trúng ngay khán giả ở khu vực đứng.

Sự cố pháo hoa trong đêm concert Em xinh say hi tối 11.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự việc khiến nhiều khán giả đứng ở khu vực này lo lắng, hoảng hốt bỏ chạy. May mắn là ban tổ chức (BTC) đã xử lý kịp thời.

Trên fanpage chính thức, chương trình gửi lời xin lỗi: "Bên cạnh những giây phút thăng hoa, BTC vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình. BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện".



Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đề xuất BTC nên cẩn thận hơn trong việc sử dụng hiệu ứng vì đây không phải lần đầu có sự cố xảy ra.

Trước đó, tại concert ở TP.HCM, tàn lửa do pháo hoa gây ra cũng khiến một góc giàn giáo bắt lửa. Tuy vậy, do được nhanh chóng xử lý nên không nhiều khán giả nhìn thấy.

Bên cạnh tình huống không mong muốn với pháo hoa, sự cố âm thanh cũng khiến khán giả cảm thấy không được trọn vẹn.

Cụ thể, trong tiết mục mash-up 5 bản solo của các em xinh có thứ hạng cao nhất gồm LyHan, Orange, Bích Phương, Lamoon và Phương Mỹ Chi, bản hit Ếch ngồi đáy giếng của "cô bé dân ca" bị mất phần lớn âm thanh, ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả.

Tiết mục solo của Phương Mỹ Chi gặp sự cố âm thanh nên chưa hoàn hảo ẢNH: BTC

Trên kênh broadcast, Phương Mỹ Chi cho thấy cảm giác buồn bã vì sự cố này. Cô viết: "Chi còn bứt rứt tới giờ, đã chuẩn bị bao nhiêu để diễn cho khán giả thủ đô xem mà tiết mục solo lại trục trặc. Xin lỗi khán giả nhiều. Lúc đó, tai mình vẫn nghe nhạc và đang live, không hề biết bên ngoài nhạc đã tắt, vô tình làm khán giả hơi tụt cảm xúc".

Nữ ca sĩ giải thích thêm: "Sau khi nhạc ở ngoài tắt thì ngay lúc đó in-ear của mình cũng tắt tiếng hoàn toàn. Mình diễn bằng bản năng của một ca sĩ và nghe bằng loa ngoài hiện trường, nên hát bị chậm, chệch nhịp. 12 năm đi hát chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra. Hôm nay thật hy hữu và Chi thật sự rất áy náy với các khán giả tại Mỹ Đình".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đồng cảm, thấu hiểu cho nữ ca sĩ, an ủi rằng cô đã thể hiện được bản lĩnh sân khấu vượt trội. Nhiều người bất ngờ với biểu cảm "như không có gì xảy ra" khi nữ ca sĩ xử lý tình huống.

Tuy vậy, nhiều khán giả mong các concert sau thì khâu âm thanh cũng như hiệu ứng sẽ được chú ý và quan tâm hơn, tránh các sai sót như vừa diễn ra.