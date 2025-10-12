Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Concert 2 'Em xinh say hi' gặp hàng loạt sự cố

Tuấn Duy
Tuấn Duy
12/10/2025 13:59 GMT+7

Tối 11.10, đêm concert 2 của chương trình 'Em xinh say hi' chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy vậy, vài sự cố về pháo hoa, âm thanh đã khiến phần thưởng thức của khán giả chưa được trọn vẹn.

Theo đó, trong phần encore chuẩn bị cho màn chào kết của 30 Em xinh say hi, hiệu ứng pháo hoa mãn nhãn đã được sử dụng. Tuy vậy, một quả pháo tầm thấp đã bị bắn lạc, trúng ngay khán giả ở khu vực đứng. 

Concert 2 'Em xinh say hi' gặp hàng loạt sự cố - Ảnh 1.

Sự cố pháo hoa trong đêm concert Em xinh say hi tối 11.10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự việc khiến nhiều khán giả đứng ở khu vực này lo lắng, hoảng hốt bỏ chạy. May mắn là ban tổ chức (BTC) đã xử lý kịp thời. 

Trên fanpage chính thức, chương trình gửi lời xin lỗi: "Bên cạnh những giây phút thăng hoa, BTC vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình. BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện".

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đề xuất BTC nên cẩn thận hơn trong việc sử dụng hiệu ứng vì đây không phải lần đầu có sự cố xảy ra. 

Trước đó, tại concert ở TP.HCM, tàn lửa do pháo hoa gây ra cũng khiến một góc giàn giáo bắt lửa. Tuy vậy, do được nhanh chóng xử lý nên không nhiều khán giả nhìn thấy.

Bên cạnh tình huống không mong muốn với pháo hoa, sự cố âm thanh cũng khiến khán giả cảm thấy không được trọn vẹn.

Cụ thể, trong tiết mục mash-up 5 bản solo của các em xinh có thứ hạng cao nhất gồm LyHan, Orange, Bích Phương, Lamoon và Phương Mỹ Chi, bản hit Ếch ngồi đáy giếng của "cô bé dân ca" bị mất phần lớn âm thanh, ảnh hưởng đến trải nghiệm khán giả.

Concert 2 'Em xinh say hi' gặp hàng loạt sự cố - Ảnh 2.

Tiết mục solo của Phương Mỹ Chi gặp sự cố âm thanh nên chưa hoàn hảo

ẢNH: BTC

Trên kênh broadcast, Phương Mỹ Chi cho thấy cảm giác buồn bã vì sự cố này. Cô viết: "Chi còn bứt rứt tới giờ, đã chuẩn bị bao nhiêu để diễn cho khán giả thủ đô xem mà tiết mục solo lại trục trặc. Xin lỗi khán giả nhiều. Lúc đó, tai mình vẫn nghe nhạc và đang live, không hề biết bên ngoài nhạc đã tắt, vô tình làm khán giả hơi tụt cảm xúc".

Nữ ca sĩ giải thích thêm: "Sau khi nhạc ở ngoài tắt thì ngay lúc đó in-ear của mình cũng tắt tiếng hoàn toàn. Mình diễn bằng bản năng của một ca sĩ và nghe bằng loa ngoài hiện trường, nên hát bị chậm, chệch nhịp. 12 năm đi hát chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra. Hôm nay thật hy hữu và Chi thật sự rất áy náy với các khán giả tại Mỹ Đình".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đồng cảm, thấu hiểu cho nữ ca sĩ, an ủi rằng cô đã thể hiện được bản lĩnh sân khấu vượt trội. Nhiều người bất ngờ với biểu cảm "như không có gì xảy ra" khi nữ ca sĩ xử lý tình huống.

Tuy vậy, nhiều khán giả mong các concert sau thì khâu âm thanh cũng như hiệu ứng sẽ được chú ý và quan tâm hơn, tránh các sai sót như vừa diễn ra.

Tin liên quan

Mỹ Mỹ nói gì sau khi dừng chân ở 'Em xinh say hi'?

Mỹ Mỹ nói gì sau khi dừng chân ở 'Em xinh say hi'?

Mỹ Mỹ chia sẻ sau chương trình 'Em xinh say hi', cô can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật, dám thử nghiệm những điều mới mẻ.

Showbiz 12.7: NSND Mỹ Uyên 'gây sốc'; Phương Ly ra sao ở ‘Em xinh say hi'?

Ngô Lan Hương nói về tin đồn 'cạch mặt' đồng nghiệp sau khi bị loại khỏi 'Em xinh say hi'

Khám phá thêm chủ đề

Em xinh say hi pháo hoa sự cố Phương Mỹ Chi âm nhạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận