Lý do thực sự khiến Bích Phương tham gia 'Em xinh say hi'

Nối tiếp 4 ca khúc đã xuất hiện trong tập trước đó, tập loại của livestage 4 gồm 2 tiết mục Tín hiệu yêu của đội LyHan và Cứ đổ tại cơn mưa của "đội trưởng" Phương Ly. Theo luật chơi, sẽ có 6 em xinh chia tay Em xinh say hi sau sân khấu này.

Team LyHan bất ngờ đưa 6 em xinh trở lại ẢNH: V.O

LyHan cho biết ở tiết mục này, nhóm muốn thể hiện tình yêu với các đồng nghiệp và người hâm mộ. Thuộc thể loại pop, ballad kết hợp với điện tử, các em xinh đã tạo ra phần trình diễn nhiều cảm xúc với sân khấu mang màu sắc Broadway. Càng đặc biệt hơn khi 6 em xinh đã dừng chân trước đó cũng góp mặt trong phần trình diễn.

Phương Ly cho biết team của cô rất mạo hiểm khi chỉ thể hiện giọng hát trong tiết mục này ẢNH: V.O

Trong khi đó Phương Ly lại "mạo hiểm" khi biến Cứ đổ tại cơn mưa thành bản ballad "đốn tim" với các em xinh chỉ đứng yên thể hiện khả năng ca hát thay vì vũ đạo. Được Orange và 52 Hz hỗ trợ chấp bút, màu sắc giao hưởng của hơn 50 nhạc công khiến khán giả bất ngờ cùng nốt cao của Châu Bùi và phần rap melody của Orange.

Kết hợp với các tiết mục trước đó, đội LyHan thành công dẫn đầu, kế tiếp là nhóm Phương Ly và Bích Phương. Các em xinh thuộc đội của Lâm Bảo Ngọc đứng vị trí thứ 4. Từ kết quả này, các em xinh phải dừng lại gồm Liu Grace, Saabirose, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Juky San và Vũ Thảo My.

Quỳnh Anh Shyn cảm thấy rất vui vì đã được "bay hết nấc", cảm ơn chương trình khi tạo sân chơi âm nhạc tuyệt vời cho những "tay ngang" như mình. Trong khi đó Mỹ Mỹ lại thấy may mắn khi được thuộc đội của Bích Phương, trình diễn 2 tiết mục "để đời" và rất thỏa mãn.

Các em xinh trong khoảnh khắc chia tay ẢNH: V.O

Liu Grace cho biết ngay từ những ngày đầu tham gia cô luôn cảm thấy rất lạc lõng, nhưng theo thời gian cô đã nhận ra mình không một mình. Saabirose, Vũ Thảo My cũng gọi hành trình vừa qua là kỷ niệm rất đẹp. Juky San bộc bạch vẫn muốn đi tiếp vì còn rất nhiều điều chưa được thực hiện như rap, sáng tác một bài hip-hop.

Tuy vậy ban tổ chức bất ngờ tiết lộ có 2 em xinh được cứu, một trong số đó sẽ được team chiến thắng là nhóm LyHan chọn, và người còn lại do các em xinh bỏ phiếu. Cuối cùng Saabirose và Juky San được "hồi sinh".

Tuần sau, live Stage 5 sẽ ra mắt với concept Cửa hàng lưu giữ ước mơ. Sau tập cuối của livestage 4, cổng bình chọn cũng được mở từ ngày 9 - 23.8 nhằm tìm ra 1 Quán quân, 1 Á quân và Best 5 với 2 phần thi: 16 bài thi độc lập, 4 bài thi nhóm.

Các em xinh bước vào vòng lập đội cho livestage 5 ẢNH: V.O

4 đội trưởng là 4 người có thứ hạng cao nhất: đội LyHan gồm Saabirose, Juky San, Châu Bùi; đội Phương Ly có Tiên Tiên, MAIQUINN, Miu Lê; đội 52Hz có Bích Phương, Lâm Bảo Ngọc, Bảo Anh; đội Phương Mỹ Chi có Pháo Northside, Lamoon và Orange.