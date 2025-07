Khán giả bất ngờ khi Pháo, Châu Bùi xếp cuối tại 'Em xinh say hi'

Dựa trên kết quả bình chọn, Top 5 hiện tại gồm 52Hz, Orange, Miu Lê, Bích Phương và LyHan. Trong đó Orange và LyHan gây bất ngờ bởi màn "lội ngược dòng" không thể đoán trước. Điều này phần lớn nhờ vào thành công chung cuộc của đội 52Hz tại livestage này.

Châu Bùi (thứ 3 từ trái sang) gây bất ngờ khi đứng cuối dù thuộc team 52Hz đã giành chiến thắng ẢNH: V.O

Theo luật, ở livestage 3, 3 em xinh có điểm cao nhất sẽ tiếp tục làm đội trưởng. Như vậy 52Hz, Orange, Miu Lê sẽ tiếp tục "gánh team" ở tập sau. Xếp ngay sau top 5 là Phương Mỹ Chi, Liu Grace, Phương Ly, Tiên Tiên. Lâm Bảo Ngọc và Bảo Anh trùng hợp cùng đứng hạng 10.

Những người xếp cuối cũng được công bố, gồm Pháo, Lamoon và Châu Bùi. Tuy rất nỗ lực nhưng điểm cá nhân của các nghệ sĩ này bị chi phối một phần bởi 2 tiết mục Hề, Red flag chưa đạt thành tích cao trong livestage vừa qua.

Luật chơi mới, lập đội mới

Ở vòng sau, 24 Em Xinh được chia thành 6 đội, mỗi liên quân gồm 3 đội thi đấu qua 2 vòng. Vòng đầu tiên là đấu đối kháng liên quân thông qua tiết mục trình diễn, trong khi vòng hai là dance battle (thi đấu vũ đạo) - điểm nhấn của năm nay.

Livestage 3 cũng đặc biệt khốc liệt khi 4 em xinh tiếp theo sẽ phải nói lời chia tay chương trình, trong đó sẽ có 3 em xinh có điểm thấp nhất của liên quân thua sau 2 vòng và 1 nghệ sĩ có điểm cá nhân thấp nhất của nhóm giành chiến thắng.

Việc lựa chọn 6 đội trưởng lần này được thực hiện theo 3 tiêu chí khác nhau. Bên cạnh 52Hz, Orange và Miu Lê có điểm cao nhất, 2 em xinh Tiên Tiên và Phương Ly được chọn vì đây là 2 em xinh khán giả muốn trở thành đội trưởng cao nhất. Mỹ Mỹ hoàn thành đội hình nhờ bốc thăm ngẫu nhiên.

Các em xinh trải qua 3 game để giành lợi thế chọn bài hát ẢNH: V.O

Với luật chơi mới, phần lập đội cũng rất kịch tính khi được thực hiện qua 3 lượt. Trong đó, thành viên không có quyền từ chối đội trưởng và mỗi đội trưởng có một quyền phản đối duy nhất để tham gia vào lượt chọn của đội trưởng khác.

Trong lượt chọn đầu tiên, 52Hz chọn Lâm Bảo Ngọc, Orange chọn Phương Mỹ Chi, Phương Ly chọn Vũ Thảo My. Trong khi đó Miu Lê chọn Bích Phương với mục đích là muốn thấy đàn chị tham gia dance battle. Tình huống căng thẳng đầu tiên xảy ra khi cả đội trưởng Tiên Tiên và Mỹ Mỹ cùng muốn có LyHan, sau khi cân nhắc, LyHan đã chọn Mỹ Mỹ vì có tiêu chí phù hợp với mong muốn "làm nhạc hay", "trình diễn tốt" của mình.

Hai lượt còn lại sẽ được quyết định bằng bốc thăm ngẫu nhiên. Cuối cùng các đội đã được xác lập, bước vào vòng chọn bài hát với nhiều trò chơi để xác định thứ tự chọn bài. Sau cùng, đội Phương Ly giành chiến thắng, theo sau là Mỹ Mỹ, Miu Lê, Tiên Tiên, 52Hz và Orange.

Với lợi thế, team 52Hz đã chọn Quả Chín Quá, trong khi Phương Ly sở hữu So Đ ậm, Orange có I'll Be There. Cả 3 nhóm này sẽ hợp thành liên quân 1. Liên quân 2 gồm đội Tiên Tiên (Em Không Có Ưa ), Miu Lê (Lời Thật Lòng Khi Say ) và Mỹ Mỹ (Not My Fault ).

Livestage 3 có thể nói không chỉ là cuộc chiến về tài năng mà còn là thử thách về tinh thần đoàn kết cùng màn tính toán chiến lược trong phần đặt điểm cược cho từng bài hát của mỗi liên quân, hứa hẹn mang đến những tiết mục bất ngờ.