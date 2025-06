Ai ra về khiến 'Em xinh say hi' lập kỷ lục lượt xem?

Sau 4 tiết mục vào tuần trước, livestage 2 của Em xinh say hi trở nên nóng hơn bao giờ hết khi 4 ca khúc của vòng này sẽ quyết định những em xinh phải tạm dừng cuộc thi.

Trước đó do We belong together không đạt kết quả như mong muốn, đội Miu Lê quyết tâm "phục thù" với Điều Em Luôn Mong Muốn có concept búp bê. Ở phần thi này, Tiên Tiên tiếp tục là nhà sản xuất âm nhạc, trong khi Đào Tử A1J đảm nhận phần sáng tác, phân đoạn rap còn được Vũ Thảo My lên ý tưởng concept chính.

Ca khúc được tiếp sức bởi khách mời là anh trai Hùng Huỳnh - người mà Miu Lê tiết lộ đã gọi cho mình vào 1, 2 giờ sáng để bàn ý tưởng. Trên sân khấu, Tiên Tiên được chú ý bởi màn vũ đạo "búp bê hỏng", có khả năng sẽ "viral" trong thời gian tới. Kết hợp R&B, house và disco, xoay quanh những cảm xúc của tình yêu trong giai đoạn "say nắng", bài hát mang đến sắc màu khuấy động không khí.

Là ca khúc được săn đón ngay từ vòng đấu giá, Gã săn cá là tiết mục rất được chờ đón của đội 52Hz. Phần trình diễn được đầu tư hoành tráng khi mang xác thuyền phục dựng ngay trên sân khấu với 4 em xinh là 4 "thủy quái" - đại diện cho những góc khuất bên trong chính mình - cố gắng chi phối người thuyền trưởng là khách mời Quang Hùng MasterD.

Các em xinh tỏ ra "tất tay" với màn đu người từ trên không xuống sân khấu của MAIQUINN và đoạn rap ma mị, đượm buồn của Saabirose. Sau khi làm mới, ca khúc được pha trộn giữa R&B và hip hop pha nét lãng mạn.

Đội Phương Mỹ Chi sau Hề tuần trước gây được ấn tượng khi kết hợp truyền thống và hiện đại, ở tập này đã mang đến Perfect vui tươi, tích cực với thông điệp yêu bản thân . Ca khúc mang phong cách pop, funk, khuyến khích các cô gái hãy là chính mình, không so sánh với bất kỳ ai.

Sân khấu được thiết kế với hình dáng viên kim cương khổ lớn ở ngay giữa. Ở tiết mục này Bảo Anh chứng tỏ thực lực khi vừa hát vừa nhảy solo, hiếm hoi thể hiện các kỹ năng toàn diện, trong khi Ánh Sáng AZA, Liu Grace tiếp tục thể hiện thế mạnh và cá tính riêng biệt.

Khép lại chương trình là bản ballad Em chỉ là của đội Bích Phương. Nữ ca sĩ chia sẻ khi nghe demo mình rất ấn tượng với 2 từ "hoa" và "mưa" nên đã dựa vào đó triển khai nội dung cho tiết mục. Tiết mục mang đậm chất điện ảnh và màu sắc văn học, kết hợp múa đương đại trên một sân khấu đặc biệt được phủ thảm cỏ thật, như tái hiện một khu vườn trong mơ giữa đời thực.

Trong màn trình diễn, các em xinh đều thể hiện được khả năng riêng, như Muộii chơi nhạc cụ, vũ đạo của Hoàng Duyên... Khách mời Tăng Duy Tân cũng có màn hát đôi với Bích Phương thu hút sự chú ý. Cuối tiết mục, màn đu lên không trung tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

6 "em xinh" chia tay trong tiếc nuối

Sau 2 vòng thi căng thẳng, kết quả cuối cùng đã có. Đội Bích Phương thắng áp đảo với 208/300 điểm, trong khi ở vòng 1 vị trí này thuộc về đội 52Hz. Chung cuộc, sau 2 vòng đấu, đội 52Hz giành chiến thắng thuyết phục với 339 điểm, hơn đội Bích Phương 7 điểm. Cùng với chiến thắng, đội 52Hz bảo toàn thành viên để đi vào livestage 3.

Dựa trên điểm cá nhân, các em xinh Ngô Lan Hương, Yeolan, DANMY, LyLy, Chi Xê và Hoàng Duyên đã phải nói lời chia tay chương trình. Tuần sau cuộc thi sẽ bước vào livestage 3 với nhiều thử thách khắc nghiệt và khó nhằn hơn, đòi hỏi sự đổi mới và nỗ lực không ngừng.